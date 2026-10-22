از کاهش آلودگی پساب تا احداث پست برق در سفر علیرضا عباسی به اشتهارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از پیگیری ارتقای بیمارستان اشتهارد، احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت شهرک صنعتی، حمایت از دامپروری و توسعه طرح‌های مسکن خبر داد و گفت: بهبود زیرساخت‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف نیازمند پیگیری مستمر و تأمین اعتبارات است.

وی در جریان برنامه‌ها و بازدیدهای خود در شهرستان اشتهارد، با اشاره به مسائل درمانی، زیست‌محیطی، صنعتی و کشاورزی این منطقه، از مجموعه‌ای از اقدامات انجام‌شده و طرح‌های در دست پیگیری سخن گفت.

وی با اشاره به پیگیری مسائل زیست‌محیطی اشتهارد اظهار کرد: شاخص اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD) پساب تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اشتهارد به‌شدت کاهش یافته و به حدود ۳۰۰ رسیده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: انتقال رسوبات و لجن‌های باقی‌مانده تصفیه‌خانه به کارخانه سیمان‌سازی ساوه و رفع بوی ناشی از فعالیت چرم‌سازی بوئین‌زهرا نیز در حال پیگیری است.

عباسی با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی‌های صنعتی، پیگیری این موضوعات را از جمله محورهای مرتبط با مسائل زیست‌محیطی منطقه عنوان کرد.

عباسی: تأمین پزشک متخصص برای بیمارستان اشتهارد را پیگیری کردیم

وی در جریان بازدید از بیمارستان اشتهارد و دیدار با پرستاران و کادر درمان گفت: برای تقویت بیمارستان ۳۰ تخت‌خوابی این شهرستان، تأمین پزشک متخصص از وزیر بهداشت پیگیری شده است.

عباسی افزود: با مجوز رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مشکل راه‌اندازی دستگاه آندوسکوپی شهرستان نیز حدود دو هفته پیش برطرف شد.

وی با اشاره به برنامه تکمیل بیمارستان خیریه اشتهارد بیان کرد: تأمین منابع مالی برای ساخت و تکمیل این بیمارستان از طریق مصوبات سفر رئیس‌جمهور و اخذ مجوز ماده ۲۳ در دست اقدام است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به نیازهای درمانی استان البرز، تقویت امکانات بیمارستانی و تأمین نیروی متخصص را از موضوعات مهم در پیگیری‌های خود دانست.

عباسی: دستور احداث پست ۴۰۰ کیلوولت شهرک صنعتی اشتهارد اخذ شد

وی با اشاره به طرح‌های زیرساختی حوزه آب و برق اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های استان، از جمله احداث تصفیه‌خانه، ساخت مخازن آب، طرح‌های انتقال آب و پست‌های فوق‌توزیع، در چارچوب مصوبات سفر سال ۱۴۰۲ وزیر وقت نیرو به استان البرز پیگیری و اجرا شده است.

عباسی افزود: پروژه انتقال آب طالقان به اشتهارد نیز از جمله طرح‌های مهم این حوزه است و هفته گذشته دستور مستقیم وزیر نیرو برای احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت شهرک صنعتی اشتهارد اخذ شد.

وی همچنین با اشاره به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴ برای تجهیز ۳۰ هزار حلقه چاه کشاورزی به پنل خورشیدی، میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های انرژی در توسعه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، پیگیری این پروژه‌ها را در راستای تأمین نیازهای منطقه دانست.

عباسی: اشتهارد بیشترین سهم را از اعتبار حمایتی دامپروری کسب کرد

وی که نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس است، با اشاره به برنامه‌های حمایت از امنیت غذایی کشور اظهار کرد: با وضع یک درصد عوارض واردات نهاده‌های دامی در بودجه‌های سنواتی، منابعی برای حمایت از دامپروری در حوزه دام سبک و سنگین پرواری ایجاد شد.

عباسی افزود: شهرستان اشتهارد بیشترین سهم را در سطح کشور از این اعتبار حمایتی به دست آورده است.

وی حمایت از دامداران و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را از محورهای مهم تقویت تولید داخلی و امنیت غذایی برشمرد.

عباسی: طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت در اشتهارد در حال پیگیری است

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در ادامه با اشاره به بازدید میدانی از پروژه‌های مسکن شهرستان گفت: مجلس با تصویب قوانین مختلف، از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و احکام مسکن برنامه هفتم پیشرفت، زمینه قانونی حمایت از خانه‌دار شدن مردم را فراهم کرده است.

وی افزود: سامانه خودنویس نیز با هدف کاهش واسطه‌گری در معاملات مسکن راه‌اندازی شده و طرح مسکن جوانی جمعیت و واحدهای ویلایی یک‌طبقه در اشتهارد در چارچوب سیاست‌های حمایتی این حوزه دنبال می‌شوند.

عباسی با اشاره به آثار رکود ساخت‌وساز در سال‌های گذشته، اجرای برنامه‌های حمایتی مسکن را از موضوعات مهم برای پاسخ‌گویی به نیاز خانوارها عنوان کرد.

عباسی: اجرای قانون حجاب و عفاف را از مسیر نظارتی پیگیری می‌کنیم

وی همچنین در نشست بانوان فعال فرهنگی شهرستان اشتهارد با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حجاب و عفاف، از تعلل در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کرد.

عباسی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین، از طرح سؤال نظارتی از هفت وزیر دولت در این زمینه خبر داد و گفت: پیگیری این موضوع تا اصلاح وضعیت در ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد همچنین نسبت به استفاده سیاسی از موضوع حجاب و عفاف انتقاد کرد و مسئولیت‌پذیری مسئولان در این زمینه را ضروری دانست.

عباسی در مجموع، پیگیری مسائل درمانی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های آب و برق، حمایت از دامپروری و پیشبرد طرح‌های مسکن را از محورهای اقدامات خود در شهرستان اشتهارد عنوان کرد.