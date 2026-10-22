به گزارش خبرنگار مهر،عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، ظهر پنجشنبه در سفر به شهرستان اسفراین از دهکده نساجی سنتی رویین بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات هنرمندان و صنعتگران این روستا قرار گرفت.

وی در این بازدید با حضور در کارگاه‌های صنایع دستی و نساجی سنتی رویین، با شماری از هنرمندان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرد و مسائل و درخواست‌های آنان را شنید.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از نمایشگاه صنایع دستی و محل عرضه تولیدات بانوان روستا دیدن کرد و در جریان فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی زنان روستایی قرار گرفت.

در این بازدید، هنرمندان و صنعتگران رویین به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه‌هایی همچون تأمین مواد اولیه، بازاریابی، فروش تولیدات و توسعه کارگاه‌ها پرداختند و خواستار حمایت بیشتر دولت از این هنر-صنعت دیرینه شدند.

دهکده نساجی سنتی رویین اسفراین از مراکز مهم تولید پارچه‌های سنتی و صنایع دستی در خراسان شمالی به شمار می‌رود و فعالیت آن نقش مهمی در اشتغال بانوان روستایی و رونق اقتصادی منطقه دارد.