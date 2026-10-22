به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مجتهدزاده صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، با تشریح برداشت خود از دلایل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گفت: برای تحلیل شرایط موجود باید اهداف دشمن، وضعیت جامعه و مسئولان و سناریوهای پیش‌رو را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد.

وی با طرح این پرسش که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی به ایران حمله کردند، ادامه داد: بررسی دلایل این حمله باید با شناخت محاسبات دشمن آغاز شود؛ زیرا فهم خطاهای محاسباتی طرف مقابل و شناخت برداشت او از شرایط داخلی ایران، برای تحلیل تحولات اهمیت دارد.

مجتهدزاده با رد این برداشت که موضوع هسته‌ای به‌تنهایی می‌تواند توضیح‌دهنده تقابل با ایران باشد، مدعی شد نگرانی آمریکا و اسرائیل ابعاد گسترده‌تری دارد و به ماهیت نظام سیاسی ایران، جایگاه منطقه‌ای کشور و مؤلفه‌های اعتقادی و تمدنی آن بازمی‌گردد.

این مبلغ بین‌الملل با اشاره به آنچه نگاه آخرالزمانی برخی جریان‌های سیاسی و مذهبی در آمریکا و اسرائیل خواند، گفت: در تحلیل او، بخشی از تصمیم‌گیری‌های این جریان‌ها متأثر از برداشتی ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی و اعتقاد شیعیان به ظهور امام مهدی (عج) است.

وی افزود: از این منظر، تقابل با ایران صرفاً یک اختلاف سیاسی یا نظامی نیست، بلکه برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی آن را چالشی تمدنی تلقی می‌کنند؛ برداشتی که به گفته او، در ادبیات و مواضع برخی سیاستمداران و نظریه‌پردازان غربی نیز قابل پیگیری است.

جنگ شناختی؛ از تضعیف سرمایه اجتماعی تا حمله نظامی

مجتهدزاده با اشاره به اهمیت جنگ شناختی در راهبردهای آمریکا و اسرائیل، اظهار کرد: به اعتقاد او، بخشی از برنامه دشمن بر ایجاد شکاف‌های اجتماعی، تشدید اختلافات داخلی و تضعیف اعتماد عمومی متمرکز بوده است.

وی با اشاره به اعتراضات اجتماعی و اختلاف‌نظرهای فرهنگی در ایران، گفت: دشمن تلاش کرده است از موضوعاتی مانند حجاب، مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی و سایر مطالبات اجتماعی برای گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت استفاده کند.

این مبلغ بین‌الملل با تأکید بر نقش رسانه‌ها و چهره‌های اثرگذار در شکل‌دهی به افکار عمومی افزود: شبکه‌های اجتماعی و ارتباط چهره‌های مرجع با نسل جوان، از عرصه‌های مهم رقابت رسانه‌ای هستند و ضعف در این حوزه می‌تواند بر نگرش و رفتار اجتماعی تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به نقش روایت‌سازی در جنگ شناختی، تصریح کرد: در چنین شرایطی، طرفی که بتواند روایت اولیه و چارچوب تفسیر رویدادها را شکل دهد، در جهت‌دهی به افکار عمومی نقش مهمی خواهد داشت؛ ازاین‌رو، جهاد تبیین و تقویت سواد رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

مجتهدزاده همچنین با اشاره به شهادت فرماندهان و چهره‌های سیاسی و نظامی، تأکید کرد: روایت‌سازی درباره حوادث و نحوه بازنمایی آنها در افکار عمومی اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داد دشمن با برجسته‌سازی اختلافات، انسجام اجتماعی را تضعیف کند.

شهادت و تاب‌آوری؛ دو مؤلفه در تحلیل رفتار جامعه

وی با اشاره به تفاوت نگرش‌های اعتقادی درباره مرگ و شهادت، گفت: در فرهنگ شیعی، شهادت صرفاً به معنای پایان زندگی نیست، بلکه در چارچوب باورهای دینی با مفاهیمی مانند ایثار، تداوم راه شهدا و مسئولیت اجتماعی پیوند دارد.

مجتهدزاده با اشاره به واقعه کربلا و نقش حضرت زینب (س) در تبیین پیام عاشورا، گفت: نحوه روایت یک واقعه می‌تواند در برداشت جامعه از شکست و پیروزی تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، تبیین حوادث و انتقال درست پیام آنها از موضوعات مهم در شرایط تقابل رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه دشمن ممکن است واکنش جامعه ایران به فشار نظامی را بر اساس محاسبات مادی ارزیابی کند، افزود: در تحلیل او، باورهای دینی، تجربه تاریخی و روحیه مقاومت از مؤلفه‌هایی هستند که باید در ارزیابی رفتار جامعه ایران مورد توجه قرار گیرند.

این مبلغ بین‌الملل با اشاره به افزایش همبستگی اجتماعی در شرایط تهدید خارجی، تصریح کرد: فشار نظامی لزوماً به تضعیف انسجام داخلی منجر نمی‌شود و ممکن است در برخی شرایط، به افزایش همبستگی و تقویت احساس تعلق ملی بینجامد.

رقابت قدرت‌های جهانی و محدودیت‌های راهبردی آمریکا

مجتهدزاده در ادامه سخنان خود، تحولات نظام بین‌الملل و رقابت آمریکا و چین را از عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های واشنگتن دانست و گفت: از نگاه او، تغییر موازنه قدرت جهانی، پیشرفت فناوری چین و وابستگی زنجیره‌های تولید فناوری به مواد اولیه و تجهیزات راهبردی، بر محاسبات آمریکا اثر گذاشته است.

وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی، ریزتراشه‌ها و عناصر کمیاب در رقابت‌های فناوری، اظهار کرد: تحولات این حوزه‌ها می‌تواند بر توان اقتصادی و نظامی قدرت‌های بزرگ اثر بگذارد و تصمیم‌گیری درباره تقابل‌های منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند.

این سخنران همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت تنگه هرمز، گفت: به اعتقاد او، توانمندی‌های دفاعی ایران، شرایط جغرافیایی و دشواری‌های احتمالی عملیات نظامی گسترده، از عواملی هستند که باید در ارزیابی هزینه‌های هرگونه تقابل مورد توجه قرار گیرند.

مجتهدزاده با طرح این دیدگاه که آمریکا و اسرائیل با محدودیت‌های زمانی و راهبردی مواجه‌اند، افزود: از نظر او، رقابت قدرت‌های جهانی و برخی ملاحظات اعتقادی در اسرائیل، در تصمیم‌گیری برای تشدید تقابل با ایران نقش دارند.

حفظ انسجام ملی و پرهیز از خطای محاسباتی

مجتهدزاده در بخش پایانی سخنان خود، حفظ انسجام اجتماعی، تقویت تاب‌آوری مردم و پرهیز از تشدید اختلافات داخلی را ضروری دانست و گفت: مشکلات و ضعف‌های مدیریتی باید مورد مطالبه قرار گیرند، اما نحوه طرح این مطالبات در شرایط بحرانی نیز اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مسئولان در کنار مطالبه‌گری گفت: نقد عملکرد دستگاه‌ها نباید به تضعیف انسجام اجتماعی یا نادیده گرفتن تهدیدهای خارجی منجر شود؛ بلکه مطالبات مردم باید به‌گونه‌ای مطرح شوند که زمینه اصلاح مشکلات و بهبود عملکردها فراهم شود.

این مبلغ بین‌الملل با اشاره به فشارهای اقتصادی و آثار آن بر زندگی مردم افزود: دشمن ممکن است از مشکلات معیشتی برای افزایش نارضایتی و ایجاد فشار اجتماعی استفاده کند؛ بنابراین، توجه به مسائل اقتصادی، پاسخ‌گویی مسئولان و جلوگیری از تشدید نگرانی‌های عمومی اهمیت دارد.

مجتهدزاده با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه در مواجهه با مداخلات خارجی، نسبت به اتکا به وعده‌های قدرت‌های بیرونی هشدار داد و گفت: در ارزیابی او، حفظ استقلال و توان داخلی از مؤلفه‌های مهم در جلوگیری از تحمیل اراده خارجی است.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ تاب‌آوری و همبستگی اجتماعی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت انسجام ملی، مدیریت مشکلات اقتصادی و تداوم تلاش‌های داخلی، شرایط به سمت ثبات و پیروزی ملت ایران پیش برود.