رفع موانع فرآوری زیتون راهی برای افزایش درآمد کشاورزان طارم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و روغن‌کشی زیتون در شهرک صنعتی آببر، ظرفیت تولید این محصول در طارم را یکی از مزیت‌های مهم کشاورزی استان و فرصتی برای توسعه صادرات عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۷ واحد مرتبط با فرآوری زیتون در این شهرک صنعتی اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه منطقه، برخی واحدهای تولیدی در زمینه تأمین سرمایه در گردش و گسترش صنایع بسته‌بندی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این مسائل مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت اقتصادی زیتون شده است.

صادقی ادامه داد: در شرایطی که بخشی از زیتون تولیدی به‌صورت خام صادر می‌شود، ارزش افزوده حاصل از فرآوری و تکمیل زنجیره تولید به‌طور کامل در منطقه باقی نمی‌ماند. این در حالی است که توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی می‌تواند سهم کشاورزان و تولیدکنندگان طارمی از منافع اقتصادی این محصول را افزایش دهد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برآوردها حاکی از فرآوری و بسته‌بندی کامل حدود ۱۲ درصد از زیتون تولیدی منطقه است، تصریح کرد: گسترش فعالیت‌های فرآوری و فراهم‌کردن امکان عرضه محصولات با ارزش افزوده بیشتر به بازارهای صادراتی، از راهکارهای مهم تقویت اقتصاد شهرستان و افزایش درآمد فعالان این بخش به شمار می‌رود.

وی همچنین تأمین آب پایدار و بررسی مشکلات فنی، مالی و حقوقی واحدهای فرآوری را از موضوعات مهم شهرک صنعتی آببر برشمرد و گفت: رفع این موانع نیازمند بررسی کارشناسی و تدوین راهکارهای متناسب با شرایط هر واحد تولیدی است.

صادقی با اشاره به مشارکت و انگیزه کشاورزان و تولیدکنندگان در مراحل مختلف زنجیره تولید زیتون، از پرورش و برداشت محصول تا فرآوری و عرضه به بازار، افزود: طارم از ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع وابسته به زیتون برخوردار است و وجود بازار مصرف و مشتری برای این محصول، ضرورت شناسایی و رفع گلوگاه‌های تولید و فروش را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت نظام بانکی برای تأمین سرمایه ثابت و در گردش، باید زمینه توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی فراهم شود تا محصولات زیتون با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: هدف از پیگیری مشکلات این بخش، تقویت زنجیره تولید تا صادرات و فراهم‌کردن شرایطی است که کشاورزان، تولیدکنندگان و سایر فعالان صنعت زیتون طارم بتوانند سهم بیشتری از منافع اقتصادی این محصول را به دست آورند و ظرفیت‌های کشاورزی استان در مسیر توسعه و رونق اقتصادی به کار گرفته شود.