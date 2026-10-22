به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت بروزرسانی ناوگان امدادی و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت اظهار کرد: ۱۶ آمبولانس خریداری شده در چارچوب تفاهم‌نامه سه جانبه استانداری همدان، سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی استان خریداری و به ناوگان عملیاتی ۱۱۵ اضافه شده است.

وی هدف از این اقدام را ارتقای آمادگی عملیاتی، کاهش زمان پاسخگویی به ماموریت‌ها و بهبود کیفیت خدمات پیش بیمارستانی برشمرد و افزود: خودروهای جدید براساس ارزیابی نیازهای امدادی، میان شهرستان‌های تابعه استان توزیع شده‌اند تا پوشش حوادث جاده‌ای و شهری تقویت شود.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان همکاری مشترک استانداری، اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی را گامی موثر در جایگزینی ناوگان فرسوده دانست و گفت: علاوه بر ۱۶ دستگاه تحویل‌شده مراحل تامین و خرید ۴ دستگاه آمبولانس دیگر نیز در دست پیگیری است که پس از تکمیل فرایند اجرایی، بلافاصله به پایگاه‌های عملیاتی هدف ملحق خواهند شد.

ربیع یگانه با تاکید بر اینکه نوسازی تجهیزات فوریت‌های پزشکی ارتباط مستقیمی با حفظ جان حادثه دیدگان و سلامت عمومی جامعه دارد، بیان کرد: امیدواریم که با استمرار این هم‌افزایی‌ها کیفیت و سرعت خدمات رسانی اورژانس در سطح استان همدان ارتقای مستمر یابد.