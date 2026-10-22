به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه یزد، سردار غلامرضا جلالی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با اشاره به اهداف دشمن از تحمیل جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن در ابتدای جنگ به دنبال براندازی نظام اسلامی و تسلیم ایران بود، اما اکنون تغییر محاسبات مردم و تضعیف کشور از درون را دنبال می‌کند.

وی جنگ اقتصادی را از مؤلفه‌های اصلی راهبرد دشمن دانست و افزود: مقابله با این تهدید به دفاع اقتصادی جدی و همه‌جانبه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی نیاز دارد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور افزایش یابد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط جنگی و تأمین نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید برای جلوگیری از اختلال در تأمین مایحتاج عمومی و اداره امور کشور تلاش کنند.

جلالی حضور مستمر مردم در عرصه‌های دفاع از کشور را از ارکان مقاومت و پایداری دانست و گفت: ملت ایران با وجود مشکلات و سختی‌های ناشی از جنگ، با اراده‌ای استوار در میدان حضور دارد و از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، یکپارچگی و هم‌صدایی نیاز داریم و پیام ملت ایران به جهانیان باید پیام مقاومت، همبستگی و ایستادگی باشد.