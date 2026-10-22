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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

جلالی: حضور مقتدرانه ملت ایران در میدان جهانیان را شگفت‌زده کرده است

جلالی: حضور مقتدرانه ملت ایران در میدان جهانیان را شگفت‌زده کرده است

یزد- رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت تقویت دفاع اقتصادی و حفظ انسجام ملی گفت: حضور آگاهانه و مستمر ملت ایران در میدان دفاع از کشور، جهانیان را شگفت‌زده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه یزد، سردار غلامرضا جلالی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با اشاره به اهداف دشمن از تحمیل جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن در ابتدای جنگ به دنبال براندازی نظام اسلامی و تسلیم ایران بود، اما اکنون تغییر محاسبات مردم و تضعیف کشور از درون را دنبال می‌کند.

وی جنگ اقتصادی را از مؤلفه‌های اصلی راهبرد دشمن دانست و افزود: مقابله با این تهدید به دفاع اقتصادی جدی و همه‌جانبه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی نیاز دارد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور افزایش یابد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط جنگی و تأمین نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید برای جلوگیری از اختلال در تأمین مایحتاج عمومی و اداره امور کشور تلاش کنند.

جلالی حضور مستمر مردم در عرصه‌های دفاع از کشور را از ارکان مقاومت و پایداری دانست و گفت: ملت ایران با وجود مشکلات و سختی‌های ناشی از جنگ، با اراده‌ای استوار در میدان حضور دارد و از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، یکپارچگی و هم‌صدایی نیاز داریم و پیام ملت ایران به جهانیان باید پیام مقاومت، همبستگی و ایستادگی باشد.

کد مطلب 6986309

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