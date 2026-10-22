کشف بیش از ۶.۷ تن قارچ ترافل قاچاق در مرز باشماق کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی باشماق مریوان هنگام کنترل و بازرسی خودروهای خروجی از کشور، به یک دستگاه کشنده مشکوک شدند و بررسی دقیق آن را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان بازرسی تخصصی از این خودرو، ۶ هزار و ۷۸۰ کیلوگرم قارچ ترافل کشف شد که به‌صورت ماهرانه‌ای در داخل کشنده جاسازی شده و از دید مأموران پنهان مانده بود.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به دستگیری راننده و توقیف خودرو بیان کرد: ارزش ریالی محموله کشف‌شده بر اساس ارزیابی کارشناسان، یک هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار حاتمی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق کالا در مرزهای استان، خاطرنشان کرد: مرزبانان با تقویت نظارت و کنترل ترددها، مقابله با قاچاق و جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه‌های کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.