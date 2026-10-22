به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان و مردم بی‌گناه در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: لازم است این جنایات با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و بین‌المللی پیگیری و حقوق ملت ایران احقاق شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته در حوزه پدافند غیرعامل افزود: باید با شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌ها، سطح هوشیاری و آمادگی کشور افزایش یابد و از تکرار حوادث تلخ جلوگیری شود.

امام‌جمعه یزد با اشاره به شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان حزب‌الله در لبنان، بر ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات دشمن و هوشیاری در برابر فریبکاری‌های آن، از جمله در پوشش مذاکره و گفت‌وگو، تأکید کرد.

ناصری حفاظت از اطلاعات حساس و راهبردی کشور را از الزامات امنیت ملی دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی و نظارت بر اتباع بیگانه در چارچوب قانون شد.

وی همچنین حضور مردم در میدان و خیابان را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این حضور باید با حفظ معنویت، وحدت و انسجام ملی همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه ایمان و توکل به خداوند از عوامل پایداری ملت ایران در برابر تهدیدهاست، اظهار کرد: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران فراتر از مسائل سیاسی است و تقویت روحیه انقلابی مردم و حفظ یکپارچگی ملی ضرورت دارد.

ناصری در پایان بر ضرورت خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی کشور، به‌ویژه مایحتاج عمومی و محصولات کشاورزی، تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت‌های داخلی و تأمین پایدار نیازهای مردم، مانع از بهره‌برداری دشمن از وابستگی‌های اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور می‌شود.