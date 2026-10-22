به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی شهرستان طارم، با گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی و ۱۴۱ شهید سرافراز این شهرستان اظهار کرد: طارم از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی شهرستان افزود: طارم حدود ۱۰ درصد مساحت استان زنجان را به خود اختصاص داده و با جمعیتی نزدیک به ۵۳ هزار نفر، دارای ۱۵۱ نقطه روستایی و آبادی و ۷۹ دهیاری است. یافته‌های باستان‌شناسی در برخی روستاهای این منطقه نیز قدمت سکونت در طارم را به حدود پنج هزار سال پیش از میلاد نشان می‌دهد.

فرماندار طارم با اشاره به تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان بیان کرد: قرارگیری این منطقه در میان ارتفاعات شمالی و جنوبی و برخورداری از شرایط طبیعی مناسب، زمینه تولید حدود ۷۵ نوع محصول زراعی و باغی را فراهم کرده است.

عباسی زیتون را یکی از محصولات راهبردی طارم دانست و گفت: حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت زیتون اختصاص دارد و میزان تولید سالانه این محصول بر اساس برآوردها بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن متغیر است. پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شرایط تولید زیتون در شهرستان مطلوب باشد.

وی با اشاره به میزان تولید سایر محصولات کشاورزی افزود: سالانه حدود ۴۵ هزار تن سیب‌زمینی و ۱۴ هزار تن سیر در طارم تولید می‌شود. همچنین با همکاری جهاد کشاورزی و اجرای روش‌های مبارزه بیولوژیک با آفت کرم انار، میزان تولید این محصول از حدود هفت هزار تن به ۳۵ هزار تن افزایش یافته است.

فرماندار طارم میزان تولید گیلاس را حدود یک‌هزار و ۳۵۰ تن اعلام کرد و گفت: این شهرستان در حوزه دامپروری نیز ظرفیت مناسبی دارد و حدود ۱۴۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در آن نگهداری می‌شود.

منابع آبی طارم نیازمند مدیریت و ذخیره‌سازی است

عباسی تأمین آب پایدار را مهم‌ترین مطالبه شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود برخورداری طارم از منابع آبی قابل توجه، نبود زیرساخت‌های کافی برای ذخیره‌سازی و استفاده بهینه از این منابع، یکی از موانع اصلی توسعه فعالیت‌های کشاورزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وجود حدود ۸۰ کیلومتر از جریان رودخانه قزل‌اوزن در محدوده شهرستان و سرچشمه گرفتن حدود ۲۲ رودخانه از ارتفاعات شمالی و جنوبی منطقه افزود: بخش قابل توجهی از منابع آبی طارم بدون ذخیره‌سازی مناسب از دسترس خارج می‌شود و این موضوع ضرورت مدیریت اصولی منابع آب و توسعه زیرساخت‌های مرتبط را دوچندان می‌کند.

فرماندار طارم با تأکید بر نقش آب در افزایش تولید و پایداری کشاورزی گفت: بدون تأمین آب مطمئن و ایجاد زیرساخت‌های لازم، نمی‌توان از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان برای افزایش تولید و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان به‌طور کامل بهره‌برداری کرد.

عباسی با اشاره به مشکلات طرح‌های آبی شهرستان اظهار کرد: تعیین تکلیف ۴۳ مورد استخر معیشتی دارای طرح و هفت طرح آبخوان از جمله مطالباتی است که طی هفت تا هشت سال گذشته برای رفع موانع آنها پیگیری‌های متعددی انجام شده است.

وی افزود: حل این مسائل مستلزم همکاری شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است و انتظار می‌رود با حمایت استاندار زنجان و همراهی معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری، موانع موجود برطرف شود.

فرماندار طارم با بیان اینکه پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون بخشی از مشکلات را برطرف کرده است، گفت: با وجود بررسی موضوع در جلسات متعدد و تفویض اختیار از استان، همچنان تعدادی از کشاورزان و تولیدکنندگان زیتون با مشکلات و نارضایتی‌هایی روبه‌رو هستند.

عباسی تأکید کرد: تعیین تکلیف طرح‌های آبی باید به اقدامات اجرایی و نتیجه ملموس برای کشاورزان منجر شود و رفع موانع موجود در این بخش نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار طارم توسعه راه‌های ارتباطی را دومین مطالبه مهم شهرستان برشمرد و گفت: تکمیل و بهبود مسیرهای منتهی به منجیل، خلخال، نوکیان، دره و ماسوله می‌تواند در تسهیل حمل‌ونقل محصولات کشاورزی، دسترسی به بازارهای مصرف و رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کنار تأمین آب پایدار، از الزامات افزایش تولید و تقویت توان رقابتی کشاورزان و تولیدکنندگان طارم است.

عباسی با اشاره به سایر نیازهای شهرستان اظهار کرد: مسائل درمانی، آموزشی و فرهنگی نیز از جمله موضوعات مورد توجه مدیریت شهرستان است، اما در این نشست تمرکز اصلی بر رفع موانع تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی قرار داشت.

توسعه فرآوری زیتون و افزایش ظرفیت صادرات

فرماندار طارم با تأکید بر ضرورت تقویت صنایع تبدیلی گفت: این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید زیتون کشور، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فرآوری و صادرات این محصول دارد و رفع مشکلات تولیدکنندگان می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد کند.

وی ادامه داد: در صورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان افزایش سطح زیر کشت زیتون از ۲۰ هزار هکتار فعلی به سطوح بالاتر، حتی تا ۱۰۰ هزار هکتار، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

عباسی خاطرنشان کرد: توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت باید با بررسی شرایط فنی و اقتصادی، مدیریت منابع آب و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز همراه باشد تا زمینه پایداری تولید و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه فراهم شود.

فرماندار طارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد مدیریتی شهرستان اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با گروه‌های سیاسی، معتمدان، جوانان، نخبگان، ریش‌سفیدان و نمایندگان اقشار مختلف برگزار شده و رویکرد مدیریت شهرستان بر پایه انسجام، اتحاد و همدلی برای حل مشکلات مردم استوار است.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف‌افکنی افزود: حل مشکلات طارم نیازمند همکاری همه‌جانبه مدیران، مسئولان و مردم است و باید از ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی استفاده شود.

عباسی با اشاره به مشارکت مردم شهرستان در انتخابات و حمایت آنان از نظام و دولت گفت: مردم طارم با وجود مطالبات جدی در حوزه آب، راه و زیرساخت‌های اقتصادی، خواسته‌های خود را با متانت و رویکردی سازنده مطرح می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری نشست کارگروه رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی طارم به تصمیم‌های اجرایی و مؤثر برای تأمین آب پایدار، توسعه راه‌های ارتباطی، حمایت از کشاورزان و افزایش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان منجر شود.