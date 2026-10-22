هشدار هواشناسی اردبیل؛اختلال موقت در پروازهای فرودگاه اردبیل وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، اظهار کرد: بررسی آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که جو استان تا روز دوشنبه هفته آینده تحت تأثیر جریانات شمالی همراه با رطوبت خزری قرار خواهد داشت.

وی افزود: بر این اساس، شرایط جوی در این مدت ناپایدار بوده و آسمان استان در بیشتر ساعات نیمه ابری، گاهی مه‌آلود و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: اگرچه مجموع بارش‌های ناشی از این موج ناپایدار در بیشتر مناطق چندان قابل‌توجه نخواهد بود، اما با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها به‌صورت محلی و موقت وجود دارد.

کوهی ادامه داد: همچنین، وقوع رعدوبرق و اصابت صاعقه، به‌ویژه در مناطق مرتفع، دور از انتظار نیست. بر اساس الگوهای پیش‌بینی، تمرکز اصلی ناپایداری‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی و برخی نواحی شرقی استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: از نظر دمایی، تغییرات قابل‌توجهی تا روز دوشنبه پیش‌بینی نمی‌شود؛ با این حال، در مناطق مرکزی و جنوبی استان هوای نسبتاً سردی حاکم خواهد بود و دما به‌تدریج روندی کاهشی خواهد داشت. همچنین، وزش باد شرقی با سرعت غالباً ملایم تا متوسط انتظار می‌رود که در ساعات بعدازظهر بر سرعت آن افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از سوی دیگر، با توجه به احتمال کاهش دید افقی در اثر تشکیل مه و پایین بودن ارتفاع پایه ابرها در برخی ساعات، امکان بروز اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل وجود دارد. ازاین‌رو، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در گردنه های کوهستانی و مستعد مه‌گرفتگی، و توجه به هشدارهای هواشناسی در طول دوره فعالیت این موج ناپایدار توصیه می‌شود.