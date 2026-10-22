سیره حضرت زهرا(س) الگویی ماندگار برای دفاع از ولایت است

حجت‌الاسلام محمد قدوسی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: زندگی حضرت زهرا(س) درس‌های ارزشمندی در زمینه دفاع از حق، پاسداری از ولایت، تربیت نسل آینده و افزایش بصیرت دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حضرت زهرا(س) پس از واقعه غدیر خم، با روشنگری و دفاع از ولایت، نقش مهمی در زنده نگه‌داشتن حقیقت غدیر ایفا کردند. این واقعه تنها به یک مقطع تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه پیامی ماندگار برای همه نسل‌ها دارد و ما باید در هر زمان و متناسب با شرایط جامعه، برای حفظ و تبیین حق تلاش کنیم.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: اگر پیام غدیر به‌درستی در جامعه تبیین و از ولایت پاسداری می‌شد، چه‌بسا بسیاری از حوادث تلخ تاریخ اسلام به وقوع نمی‌پیوست. واقعه عاشورا نیز از جمله حوادثی است که باید با بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری آن، از آن درس گرفت و اجازه نداد حقایق تاریخی به فراموشی سپرده شوند.

قدوسی‌فر تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مسئولان و فعالان فرهنگی، شناساندن ماهیت انقلاب اسلامی، اهداف آن و شرایط دوران پیش از انقلاب به نسل جوان است. مردم باید بدانند که انقلاب اسلامی در چه شرایطی شکل گرفت و جامعه ایران پیش از آن با چه مشکلات و محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف، از جمله مسائل دینی، علمی و اجتماعی، مواجه بود.

وی بیان کرد: در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، افرادی برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند و هزینه‌های سنگینی پرداختند؛ اما گاهی بخشی از جامعه بدون توجه کافی به مسائل اساسی و سرنوشت مبارزان، صرفاً به انجام فعالیت‌های معمول خود مشغول بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حفظ شعائر دینی باید همراه با شناخت مسائل روز، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به سرنوشت جامعه باشد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: اگر دستاوردهای انقلاب اسلامی به‌درستی برای نسل جدید تبیین نشود، زمینه برای تحریف واقعیت‌های تاریخی و سوءاستفاده دشمنان فراهم خواهد شد. بنابراین، حفظ امنیت کشور، شناخت ظرفیت‌های ملی و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت استقلال و اقتدار ایران، از ضرورت‌های امروز جامعه است.

قدوسی‌فر اضافه کرد: همان‌گونه که موضوع فدک در تاریخ اسلام تنها به یک باغ محدود نبود و ابعاد اقتصادی و سیاسی آن نیز اهمیت داشت، باید به نقش منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در حفظ استقلال و اقتدار کشور توجه کرد. در همین راستا، تنگه هرمز نیز به دلیل موقعیت راهبردی و تأثیر آن بر منافع ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شناخت ظرفیت‌های کشور در این زمینه ضرورت دارد.

وی یادآور شد: یکی دیگر از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا(س)، توجه به تربیت نسل آینده است. نباید جوانان و نوجوانان را در برابر مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تنها گذاشت، بلکه باید با آموزش صحیح، تقویت هویت دینی و ملی و فراهم‌کردن زمینه رشد و آگاهی آنان، برای آینده کشور برنامه‌ریزی کرد.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در دفاع از ارزش‌های اسلامی بیان کرد: آن حضرت با حفظ عفاف و کرامت، شجاعت و اقتدار در دفاع از حق، الگویی ماندگار برای زنان و مردان جامعه اسلامی هستند. سیره ایشان نشان می‌دهد که می‌توان در عین پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی، در برابر انحراف و ظلم ایستادگی کرد و برای حفظ دین و ولایت از هیچ تلاشی دریغ نورزید.

قدوسی‌فر با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت در جامعه تصریح کرد: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تلاش می‌کنند باورها و ارزش‌های جامعه را تضعیف کنند. در چنین شرایطی، افزایش آگاهی عمومی، شناخت روش‌های نفوذ و تقویت قدرت تحلیل در میان خانواده‌ها و نسل جوان اهمیت فراوانی دارد.

وی بیان کرد: یکی از آسیب‌های مهم، ناتوانی در تشخیص دوست از دشمن و اعتماد به جریان‌هایی است که ممکن است با ظاهری فریبنده، اهداف دیگری را دنبال کنند. ازاین‌رو، جامعه باید با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و شناخت معیارهای درست، در برابر فریب و سلطه‌پذیری هوشیار باشد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: تأکید بر استقلال و عزت ملی به معنای نادیده‌گرفتن علم و دانش دیگران نیست. اسلام همواره بر علم‌آموزی و بهره‌گیری از دانش تأکید کرده است، اما یادگیری علم باید همراه با حفظ عزت، استقلال و کرامت انسانی باشد و جامعه اسلامی نباید در مسیر پیشرفت، هویت و استقلال خود را از دست بدهد.

قدوسی‌فر اضافه کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که فاصله‌گرفتن از ارزش‌های دینی و بی‌توجهی به نقش هدایت‌گر علما می‌تواند جوامع را با چالش‌های جدی مواجه کند. ازاین‌رو، شناخت جایگاه رهبری دینی، بهره‌گیری از رهنمودهای علما و توجه به آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) می‌تواند در افزایش آگاهی و مقابله با توطئه‌ها مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فرصتی برای بازخوانی سیره آن بانوی بزرگ اسلام و درس‌آموزی از زندگی ایشان است. باید با الگو قراردادن پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان، در مسیر دفاع از حق، پاسداری از ارزش‌های اسلامی، تربیت نسل آینده، افزایش بصیرت و حفظ عزت و استقلال کشور گام برداریم.