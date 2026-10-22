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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

سیره حضرت زهرا(س) الگویی ماندگار برای دفاع از ولایت است

سیره حضرت زهرا(س) الگویی ماندگار برای دفاع از ولایت است

اردستان-کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: دفاع از ولایت، زنده نگه‌داشتن حقیقت و تربیت نسل آگاه از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از زندگی آن بانو آموخت.

حجت‌الاسلام محمد قدوسی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: زندگی حضرت زهرا(س) درس‌های ارزشمندی در زمینه دفاع از حق، پاسداری از ولایت، تربیت نسل آینده و افزایش بصیرت دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حضرت زهرا(س) پس از واقعه غدیر خم، با روشنگری و دفاع از ولایت، نقش مهمی در زنده نگه‌داشتن حقیقت غدیر ایفا کردند. این واقعه تنها به یک مقطع تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه پیامی ماندگار برای همه نسل‌ها دارد و ما باید در هر زمان و متناسب با شرایط جامعه، برای حفظ و تبیین حق تلاش کنیم.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: اگر پیام غدیر به‌درستی در جامعه تبیین و از ولایت پاسداری می‌شد، چه‌بسا بسیاری از حوادث تلخ تاریخ اسلام به وقوع نمی‌پیوست. واقعه عاشورا نیز از جمله حوادثی است که باید با بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری آن، از آن درس گرفت و اجازه نداد حقایق تاریخی به فراموشی سپرده شوند.

قدوسی‌فر تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مسئولان و فعالان فرهنگی، شناساندن ماهیت انقلاب اسلامی، اهداف آن و شرایط دوران پیش از انقلاب به نسل جوان است. مردم باید بدانند که انقلاب اسلامی در چه شرایطی شکل گرفت و جامعه ایران پیش از آن با چه مشکلات و محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف، از جمله مسائل دینی، علمی و اجتماعی، مواجه بود.

وی بیان کرد: در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، افرادی برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند و هزینه‌های سنگینی پرداختند؛ اما گاهی بخشی از جامعه بدون توجه کافی به مسائل اساسی و سرنوشت مبارزان، صرفاً به انجام فعالیت‌های معمول خود مشغول بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حفظ شعائر دینی باید همراه با شناخت مسائل روز، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به سرنوشت جامعه باشد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: اگر دستاوردهای انقلاب اسلامی به‌درستی برای نسل جدید تبیین نشود، زمینه برای تحریف واقعیت‌های تاریخی و سوءاستفاده دشمنان فراهم خواهد شد. بنابراین، حفظ امنیت کشور، شناخت ظرفیت‌های ملی و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت استقلال و اقتدار ایران، از ضرورت‌های امروز جامعه است.

قدوسی‌فر اضافه کرد: همان‌گونه که موضوع فدک در تاریخ اسلام تنها به یک باغ محدود نبود و ابعاد اقتصادی و سیاسی آن نیز اهمیت داشت، باید به نقش منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در حفظ استقلال و اقتدار کشور توجه کرد. در همین راستا، تنگه هرمز نیز به دلیل موقعیت راهبردی و تأثیر آن بر منافع ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شناخت ظرفیت‌های کشور در این زمینه ضرورت دارد.

وی یادآور شد: یکی دیگر از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا(س)، توجه به تربیت نسل آینده است. نباید جوانان و نوجوانان را در برابر مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تنها گذاشت، بلکه باید با آموزش صحیح، تقویت هویت دینی و ملی و فراهم‌کردن زمینه رشد و آگاهی آنان، برای آینده کشور برنامه‌ریزی کرد.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در دفاع از ارزش‌های اسلامی بیان کرد: آن حضرت با حفظ عفاف و کرامت، شجاعت و اقتدار در دفاع از حق، الگویی ماندگار برای زنان و مردان جامعه اسلامی هستند. سیره ایشان نشان می‌دهد که می‌توان در عین پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی، در برابر انحراف و ظلم ایستادگی کرد و برای حفظ دین و ولایت از هیچ تلاشی دریغ نورزید.

قدوسی‌فر با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت در جامعه تصریح کرد: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تلاش می‌کنند باورها و ارزش‌های جامعه را تضعیف کنند. در چنین شرایطی، افزایش آگاهی عمومی، شناخت روش‌های نفوذ و تقویت قدرت تحلیل در میان خانواده‌ها و نسل جوان اهمیت فراوانی دارد.

وی بیان کرد: یکی از آسیب‌های مهم، ناتوانی در تشخیص دوست از دشمن و اعتماد به جریان‌هایی است که ممکن است با ظاهری فریبنده، اهداف دیگری را دنبال کنند. ازاین‌رو، جامعه باید با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و شناخت معیارهای درست، در برابر فریب و سلطه‌پذیری هوشیار باشد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: تأکید بر استقلال و عزت ملی به معنای نادیده‌گرفتن علم و دانش دیگران نیست. اسلام همواره بر علم‌آموزی و بهره‌گیری از دانش تأکید کرده است، اما یادگیری علم باید همراه با حفظ عزت، استقلال و کرامت انسانی باشد و جامعه اسلامی نباید در مسیر پیشرفت، هویت و استقلال خود را از دست بدهد.

قدوسی‌فر اضافه کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که فاصله‌گرفتن از ارزش‌های دینی و بی‌توجهی به نقش هدایت‌گر علما می‌تواند جوامع را با چالش‌های جدی مواجه کند. ازاین‌رو، شناخت جایگاه رهبری دینی، بهره‌گیری از رهنمودهای علما و توجه به آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) می‌تواند در افزایش آگاهی و مقابله با توطئه‌ها مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فرصتی برای بازخوانی سیره آن بانوی بزرگ اسلام و درس‌آموزی از زندگی ایشان است. باید با الگو قراردادن پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان، در مسیر دفاع از حق، پاسداری از ارزش‌های اسلامی، تربیت نسل آینده، افزایش بصیرت و حفظ عزت و استقلال کشور گام برداریم.

کد مطلب 6986325

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