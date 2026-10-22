به گزارش خبرنگار مهر ، هادی قوامی در جلسه هم اندیشی با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور،وستای نجف اسفراین برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مناطق روستایی، تأمین آب، احیای قنات‌ها و تقویت مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه روستایی عنوان کرد.

وی در اداکه گفت: با وجود برخورداری بسیاری از روستاها از زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز، مشکل تأمین آب همچنان از مسائل مهم و اساسی برخی مناطق روستایی شهرستان است و باید برای رفع آن اقدامات مؤثری انجام شود.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه افزود: شهرستان اسفراین از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه قنات برخوردار است و حفاظت، مرمت و احیای این منابع آبی می‌تواند نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های کشاورزی و پایداری زندگی روستاییان داشته باشد.

قوامی همچنین بر ضرورت تقویت تعاونی‌های روستایی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: با ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال و افزایش درآمد روستاییان می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی روستاها و کاهش مشکلات معیشتی کمک کرد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی مردم محلی از ظرفیت‌های اقتصادی و معدنی منطقه، خواستار توجه به مشارکت و سهام‌داری مردم در طرح‌های اقتصادی شد تا منافع حاصل از این فعالیت‌ها به بهبود وضعیت معیشتی ساکنان مناطق روستایی کمک کند.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در پایان با قدردانی از اقدامات مسئولان و مجموعه‌های پشتیبان توسعه روستایی، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی، بخشی از مشکلات آب، قنات‌ها و اقتصاد روستاهای شهرستان برطرف شود.