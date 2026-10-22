به گزارش خبرنگار مهرعبدالکریم حسین‌زاده روز پنجشنبه در نشست با دهیاران و فعالان حوزه اقتصادی روستایی اسفراین اظهار کرد: باید زمینه خلاقیت و فعالیت‌های اقتصادی در روستاها فراهم شود، چراکه با توسعه اقتصاد روستایی، سایر بخش‌ها نیز تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی روستاییان افزود: مشکلات و درخواست‌های مردم روستاها به حق است و دولت برای پشتیبانی از مشاغل روستایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کند تا زمینه اشتغال و درآمد پایدار در این مناطق فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، تکمیل زنجیره‌های ارزش را از محورهای مهم توسعه اقتصادی روستاها دانست و گفت: ظرفیت‌های هر منطقه باید شناسایی شود و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با این ظرفیت‌ها شکل بگیرد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد و درآمد روستاییان افزایش یابد.

حسین‌زاده با تاکید بر ضرورت احیای واحدهای تولیدی راکد اظهار کرد: تلاش می‌کنیم موانع پیش روی این واحدها برطرف شود تا با خروج از رکود، بار دیگر به چرخه تولید بازگردند.

وی همچنین زیرساخت‌های روستایی از جمله راه، آب آشامیدنی، رفع تنش آبی و مدارس را از دیگر محورهای مورد توجه دولت برشمرد و افزود: برای رفع کمبودها و بهبود شرایط زندگی در روستاها تلاش می‌شود.