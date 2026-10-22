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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

انجمن سینمای جوان بوشهر در کشور برتر شد

انجمن سینمای جوان بوشهر در کشور برتر شد

بوشهر- از «رسول پولادی» مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر به عنوان مدیر انجمن برتر کشوری تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، در نشست رئیس سازمان سینمایی با مدیرعامل و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران، از رسول پولادی، مدیر انجمن سینمای جوانان بوشهر، به دلیل رشد و تحول چشمگیر سینمای جوان این استان تقدیر شد.

این انجمن طی نیمه نخست سالجاری در کنار برگزاری کلاس های آموزشی و آموزش هنرجویان، موفق به تولید دو فیلم کوتاه شده که هر دو نیز در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارند.

فیلم کوتاه «دره لاک‌پشت‌ها» به کارگردانی داریوش کرم‌پور در بخش فیلم های اقتباسی و فیلم «دریازاده» ساخته بهتاش مرادی‌زاده در بخش «استعدادهای نو» چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارند.

کد مطلب 6986343

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