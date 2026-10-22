نوذری: ثبت جهانی الموت، ورود گردشگران به قزوین را ۲.۵ برابر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زیتون در طارم سفلی، با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: این استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد که بهره‌گیری از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار باشد.

وی با قدردانی از حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه در جمع مردم منطقه، تلاش کشاورزان و زیتون‌کاران طارم سفلی را ارزشمند دانست و افزود: مردم این منطقه به تلاش، نجابت و پشتکار شناخته می‌شوند و نقش مهمی در تولید و پیشرفت استان دارند.

استاندار قزوین با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در دوران جنگ و شرایط دشوار اقتصادی بیان کرد: امروز اقتصاد یکی از عرصه‌های مهم مواجهه کشور با فشارهای خارجی است و محدودیت در گلوگاه‌های اقتصادی می‌تواند تأمین کالاهای راهبردی را با مشکل روبه‌رو کند؛ با این حال، با تلاش تولیدکنندگان و مجموعه مسئولان، استان قزوین در تأمین کالاهای اساسی با کمبود مواجه نشد.

نوذری با قدردانی از اقدامات وزیر جهاد کشاورزی و فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: استمرار تولید در شرایط دشوار نشان می‌دهد که حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های تولید باید همچنان در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار داشته باشد.

ورود گردشگران به قزوین پس از ثبت جهانی الموت افزایش یافت

وی در ادامه، ثبت جهانی الموت را رویدادی مهم برای استان قزوین و کشور دانست و گفت: این اتفاق فرصتی ارزشمند برای معرفی تمدن، تاریخ و میراث فرهنگی چند هزار ساله ایران فراهم کرده است، اما قزوین همچنان آن‌گونه که شایسته ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی آن است، در سطح ملی و بین‌المللی شناخته نشده است.

استاندار قزوین با اشاره به افزایش ورود گردشگران پس از ثبت جهانی الموت اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی فعالان حوزه گردشگری، میزان ورود گردشگران به استان در ماه‌های ابتدایی پس از این رویداد حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه زیرساخت‌ها تقویت شود.

وی افزود: معرفی جاذبه‌های استان، برگزاری جشنواره‌های متنوع و دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه شناساندن قزوین به مخاطبان بین‌المللی را فراهم کند.

نوذری گردشگری را یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: برای بهره‌برداری از این ظرفیت، باید در کنار معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، زیرساخت‌های مورد نیاز و امکانات پشتیبان توسعه گردشگری نیز تقویت شود.

وی برگزاری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی را در ایجاد نشاط اجتماعی مؤثر دانست و گفت: یکی از اهداف برگزاری جشنواره‌ها، ایجاد فرصت تعامل اجتماعی، معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف و تقویت امید و نشاط در جامعه است.

زیتون طارم نماد استقامت و پیوند مردم با سرزمین است

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، جشنواره ملی زیتون طارم سفلی را فراتر از یک رویداد صرفاً کشاورزی توصیف کرد و گفت: زیتون در این منطقه بخشی از هویت، فرهنگ و زندگی مردم است و این جشنواره فرصتی برای معرفی تلاش و اندیشه مردمانی به شمار می‌رود که معیشت و زندگی آنان با این محصول پیوند خورده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های درخت زیتون ادامه داد: زیتون محصول سال‌ها صبر، تلاش و ریشه دواندن در دل خاک است و می‌توان آن را نمادی از استقامت و پایداری دانست؛ ویژگی‌هایی که در تاریخ و فرهنگ ملت ایران نیز ریشه دارد.

نوذری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی برای عبور از مشکلات افزود: ساختن ایرانی آباد، قدرتمند و عزتمند نیازمند استواری، همبستگی و اتکا به پشتوانه‌های فرهنگی و تاریخی کشور است. ملت ایران در شرایط دشوار نیز با تکیه بر همین ریشه‌های عمیق به مسیر خود ادامه داده است.

وی با اشاره به نقش مردم طارم در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: مردم این منطقه علاوه بر تلاش برای پیشرفت محل زندگی خود، در مسیر اعتلای کشور نیز نقش‌آفرین هستند و مسئولان باید با حمایت از ظرفیت‌های بومی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در توسعه را فراهم کنند.

قزوین ظرفیت توسعه هم‌زمان صنعت، کشاورزی و گردشگری را دارد

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه صنعتی استان بیان کرد: قزوین در کنار برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و گردشگری، سهم قابل‌توجهی در صنعت کشور دارد و حدود ۱۰ درصد از صنعت ایران در این استان متمرکز است.

وی تأکید کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری می‌تواند به تقویت تولید، گسترش فرصت‌های اشتغال و افزایش توان اقتصادی استان منجر شود.

نوذری در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها، معرفی بهتر محصولات و گسترش بازارهای فروش، زیتون طارم سفلی با کیفیت خود در بازارهای داخلی و جهانی جایگاه شایسته‌تری به دست آورد و برگزاری جشنواره ملی زیتون به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

