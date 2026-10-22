برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده ملوان و تراکتور؛ درخواست برد ۳ بر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به پرونده دیدار جنجالی تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر امروز پنجشنبه ۳۰ مهر برگزار شد. دیداری که به دلیل خودداری بازیکنان تراکتور از ادامه حضور در زمین مسابقه و انجام بازی لغو شد.



پس از پایان این جلسه، میثم شاهین سخنگوی باشگاه ملوان، با اشاره به ارائه مستندات این باشگاه به کمیته انضباطی اظهار کرد: مستندات خودمان را ارائه دادیم و امیدوارم رأی عادلانه صادر شود. ما خواستار اعلام نتیجه سه بر صفر به سود ملوان هستیم.



وی با تأکید بر اینکه قانون در این پرونده مشخص است، افزود: باشگاه تراکتور زمین مسابقه را ترک کرده و قانون کاملاً مشخص است. امیدوارم کمیته انضباطی با استقلال کامل رأی خود را اعلام کند.



سخنگوی باشگاه ملوان همچنین در واکنش به حواشی ایجادشده در جریان این مسابقه گفت: مردم آذری‌زبان زیادی در بندرانزلی زندگی می‌کنند و آن‌ها همیشه برای ما قابل احترام بوده‌اند.



از سوی دیگر، هوشنگ نصیرزاده مشاور حقوقی باشگاه تراکتور، نیز پس از پایان جلسه درباره جزئیات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: صحبت‌هایی در جلسه مطرح شد که به ضرر باشگاه میزبان است و ما خواستار اجرای قانون هستیم.



وی با اشاره به اتفاقات پیش از آغاز مسابقه و شعارهای مطرح‌شده در ورزشگاه افزود: داور حتی می‌توانست پیش از شروع بازی، به دلیل شعارهای هواداران ملوان، مسابقه را لغو کند.



مشاور حقوقی باشگاه تراکتور همچنین درباره دلیل خروج بازیکنان این تیم از زمین مسابقه گفت: تیم تراکتور به درخواست محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه، از زمین خارج شد.



نصیرزاده در ادامه مدعی شد شعارهای مطرح‌شده در بندرانزلی سازماندهی‌شده بوده و به نوعی تسویه‌حساب شخصی محسوب می‌شده است.



با برگزاری جلسه رسیدگی به این پرونده، اکنون باید منتظر تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره سرنوشت دیدار لغوشده ملوان و تراکتور و نتیجه نهایی این مسابقه ماند.