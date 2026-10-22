کلینتون: افشای جزئیات پرونده «اپستین» ترامپ را رسواتر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا هشدار داد که انتشار کامل جزئیات پرونده «جفری اپستین» پیامدهای سنگینی برای ترامپ خواهد داشت و حتی حامیان او نیز از دانستن این واقعیت شگفت‌زده می‌شوند.

هیلاری کلینتون در مصحابه با پادکست «کارا سوشیر» خانواده ترامپ را فاسد و کلاهبردار خواند و گفت درآمد آن‌ها از ریاست‌جمهوری می‌تواند هزینه یک سال غذای حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر یا سه ماه غذای بیش از پنج میلیون نفر را تأمین کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که پوتین مدارکی مانند عکس و ویدئو علیه ترامپ در اختیار دارد و او را ابزار دست خود کرده است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا همچنین با طرح ادعاهایی درباره وزیر جنگ این کشور، خواستار استیضاح او شد.