افزایش سودآوری و ارتقای انضباط مالی در صندوق بازنشستگی مس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هیئت امنای موسسه، معاونان و مدیران شرکت ملی مس، معاونان و مدیران موسسه صندوق بازنشستگی مس و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های فرعی صندوق با محوریت بررسی و تصویب وضعیت و عملکرد مالی، ارزیابی وضعیت سودآوری و بررسی دستاوردهای صندوق و تعیین برگزار شدو مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق در راستای برنامه‌های ۶ گانه ابلاغی به ارائه گزارش در این خصوص پرداختند.

پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق ازسوی دکتر فدائی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی مس،عملکرد و کارنامه قابل قبول موسسه و اقدامات انجام شده از طرف دکتر فرزین رئیس هیئت‌مدیره و دکتر مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، به‌ عنوان اعضای هیئت امنای موسسه، مورد تقدیر وتمجید قرارگرفت.

پایداری مالی و رشد ۵۹ درصدی مازاد درآمد بر هزینه

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده موسسه، مازاد درآمد بر هزینه تلفیقی صندوق به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته، رشد ۵۹ درصدی داشته است.

همچنین ارزش ویژه طرح طبق صورت‌های مالی تلفیقی صندوق، به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

این دو عامل نشاندهنده ارتقای سودآوری و وضعیت مطلوب پایداری مالی صندوق بازنشستگی مس به‌عنوان مهمترین عامل در ارزیابی عملکرد در صندوق‌های بازنشستگی است.

در بخش تعهدات صندوق نیز، حقوق و مزایای بازنشستگی به ۴.۹ همت رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل است.

این شاخص، اهمیت مدیریت منابع و برنامه‌ریزی مالی متناسب با تعهدات صندوق در قبال بازنشستگان را دوچندان می‌کند.

مجموع این شاخص‌ها، از جمله رشد مازاد درآمد بر هزینه و افزایش ارزش ویژه، بیانگر بهبود وضعیت مالی صندوق و حرکت در مسیر تقویت پایداری مالی و توان ایفای تعهدات آن است و تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز صیانت بهتر از منابع صندوق، ارتقای کیفیت مدیریت دارایی‌ها و تقویت توان مجموعه، در ایفای تعهد خود در قبال بازنشستگان باشد.

ارتقای انضباط مالی، حاکمیت شرکتی و شفافیت

اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل برای موسسه (اصلی) برای اولین‌بار طی سنوات اخیر، کاهش تعداد شرکت‌های با گزارش مشروط از ۱۷ به ۱۲ مورد، افزایش تعداد شرکت‌های با گزارش مقبول از ۲۶ به ۲۸ مورد، کاهش قابل توجه تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی تلفیقی موسسه، تقویت لایه نظارت مستقل بر شرکت‌ها از طریق انتخاب حسابرسان معتمد سازمان بورس، ایجاد کمیته‌های مشورتی و طراحی نظارت دوره‌ای بر عملکرد شرکت‌ها، از جمله مهمترین موارد اشاره‌شده در این بخش بود.

این موضوع، در کنار رعایت الزامات مالی و بهبود رویه‌های مدیریتی، بیانگر توجه به اصول انضباط مالی و ارتقای کیفیت عملکرد صندوق در شفافیت مالی است.

تعیین تکلیف وضعیت انحلال و تصفیه شرکت‌ها و شرکت‌های توقف فعالیت

طولانی بودن فرآیندهای انحلالی و تصفیه شرکت‌های فرعی از عوارض مهم شناسایی شده بود که یکی از شرکت‌های در شرف انحلال طی ماه‌های اخیر به مرحله ختم تصفیه رسیده و تلاش و برنامه‌ریزی برای ختم تصفیه و ساماندهی فرآیند تعیین تکلیف دارایی این شرکت‌ها در ادامه سال در دستور کار قرار دارد.

ساماندهی و مولدسازی املاک، مستغلات و دارایی‌های مالی؛ توسعه فعالیت عملیاتی شرکت‌ها

تقویت کمیته سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه موسسه با حضور اعضای مستقل و متخصص و اتخاذ تصمیم در خصوص بهره‌وری و مولدسازی املاک و مستغلات موسسه، ایجاد ترکیب بهینه در دارایی‌های مالی موسسه و تصویب افزایش سرمایه شرکت‌ها با هدف ارتقای روند عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها، از دیگر نکات مطرح‌شده در جلسه بود.

تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای صنعت مس

فرخ فدائی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به اهمیت نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری مس سرچشمه و کانی مس به‌عنوان پیمانکاران صنعتی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای صنعت مس پرداخت.

وی با تاکید بر ظرفیت ۱.۶ میلیون تنی پروژه‌های در دست اجرای میدوک ۲ و ۳، سونگون ۳ و تغلیظ ۳ و ۴ که برابر با ظرفیت فعلی تولید کنسانتره در مجموعه ملی مس است، بر تسریع صورت‌گرفته در اجرای پروژه‌ها تاکید کرد.