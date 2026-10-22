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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

رئیس جمهور فرانسه: برگزاری تجمعات غیر صنفی ممنوع است

رئیس جمهور فرانسه: برگزاری تجمعات غیر صنفی ممنوع است

با شدت گرفتن اعتراضات داخلی در فرانسه، رئیس جمهور این کشور از ممنوعیت برگزاری تجمعاتی خبر داد که اتحادیه های صنفی آنها را برگزار نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که این کشور در روزهای آینده تجمعاتی را که اتحادیه های صنفی برگزار نمی کنند ممنوع خواهد کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست شورای دفاعی طی روز جمعه خبر داد و درباره جریان های چپ افراطی گفت که آنها با سطح بسیار بالایی از خشونت و برنامه ریزی دقیق، در پی سرنگونی جمهوری هستند.

ماکرون تاکید کرد: باید در برابر گروه های چپ افراطی با قاطعیت بسیار زیادی برخورد کنیم.

اداره پلیس پاریس نیز اعلام کرد که راهپیمایی‌ ها و تجمعات اعلام نشده را در چندین منطقه از پایتخت فرانسه برای امروز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۸ شب ممنوع کرده است.

بر اساس این گزارش،‌ دو مورد برگزاری تظاهرات دانشجویی نیز که برای امروز در پاریس و لیون برنامه‌ ریزی شده بود، لغو شده است.

کد مطلب 6986361

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