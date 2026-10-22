پنج پروژه ورزشی در مدارس و روستاهای قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه عدالت تربیتی و ورزشی، پیش از ظهر پنجشنبه پنج پروژه ورزشی در مدارس و مناطق روستایی استان قزوین افتتاح شد و فضاهای جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

این پروژه‌ها شامل زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید فرج‌الله محمدخانلو، زمین تایل کورت دبیرستان دخترانه الزهرا(س)، زمین چمن مصنوعی روستای طرویزک، زمین چمن مصنوعی مدرسه بوعلی‌سینا و پروژه ورزشی هنرستان شبانه‌روزی امام صادق(ع) است.

آیین افتتاح این طرح‌ها با حضور حسین کیایی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان قزوین، حجت‌الاسلام رضایی، دبیر قرارگاه عدالت آموزشی، عابدین خلیلی‌مقدم، رئیس آموزش‌وپرورش منطقه خرمدشت، جمعی از مسئولان محلی، فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، افزایش سرانه ورزشی دانش‌آموزان، تقویت نشاط و شادابی و فراهم‌کردن امکان دسترسی برابر دانش‌آموزان مناطق مختلف به فضاهای ورزشی از اهداف اجرای این پروژه‌ها اعلام شده است.

در پایان این آیین‌ها، از مدیران مدارس، خیران و عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌ها قدردانی شد.



