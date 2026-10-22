به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با نزدیک شدن به آغاز اکران عمومی کمدی «بورسیه» که با کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی کامران حجازی ساخته شده است، پوستر رسمی این فیلم با طراحی محمد تقی‌پور منتشر شد.

جواد عزتی و امیر جعفری که پیش از این در کمدی‌های پرفروش «زاپاس» و «اکسیدان» هم‌بازی بودند، بار دیگر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. عباس جمشیدی‌فر نیز پس از تجربه همکاری با جواد عزتی در «تمساح خونی»، در این فیلم حضور دارد.

پانته‌آ پناهی‌ها دیگر بازیگر «بورسیه» است و پویا لیلایی نیز به‌عنوان چهره‌ای تازه در این فیلم معرفی می‌شود.

برزو نیک‌نژاد که نگارش فیلمنامه «بورسیه» را نیز برعهده داشته، پیش از این ساخت کمدی‌هایی مانند «لونه زنبور» و «زاپاس» در سینما و مجموعه‌های «آفتاب‌پرست»، «دودکش» و «دردسرهای عظیم» را در کارنامه خود ثبت کرده است.

کامران حجازی نیز پس از تهیه‌کنندگی «تمساح خونی»، «مرد بازنده»، «کت چرمی» و سریال «برتا، داستان یک اسلحه» در چند سال اخیر، این بار با «بورسیه» به سینما بازمی‌گردد.

پخش و تبلیغات «بورسیه» برعهده شهر فرنگ است که هم‌اکنون «اسکورت» را در حال اکران دارد و پخش فیلم پرفروش «تمساح خونی» را نیز در کارنامه دارد.

کمدی اکشن «بورسیه» از چهارشنبه ۶ آبان‌ در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.

عوامل فیلم سینمایی «بورسیه» عبارتند از تهیه‌کننده: کامران حجازی، نویسنده و کارگردان: برزو نیک‌نژاد، مجری طرح: پیمان حجازی، مدیر فیلمبرداری: محمد عزت‌خواه، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، مشاور کارگردان:جواد عزتی، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح چهره پردازی: عظیم فراین، طراح لباس: آرتا ماهان، مدیرصدابرداری: محمد شاهوردی، مدیر تولید: ابوالفضل لطفی، مدیر برنامه‌ریزی: علی جودی، دستیار اول کارگردان: نوید صلاحی، طراح و سرپرست جلوه‌های بصری: امین پهلوان‌زاده، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، سارا احترامی، طراح تیتراژ: حامد بارئی طبری، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، دستیار اول فیلمبردار: احمد کاووسی، نور پرداز: صابر کامیان، مدیران تدارکات: نیما فکوری و توماج گودرزی، منشی صحنه: مریم محمدی، فیلمبردار پشت صحنه: شیمانی رئیسی و عکاس: مجید طالبی و باران انوری.