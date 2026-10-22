به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، در بخش رقابتی چهاردهمین دوره‌ جشنواره‌ بین‌المللی فیلم‌های آسیایی بارسلون Asian Film Festival Barcelona در اسپانیا به نمایش در خواهد آمد.

چهاردهمین دوره‌ این جشنواره از ۲۲ اکتبر تا اول نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان سال جاری در بارسلونا برگزار می‌شود و بیش از صد فیلم از ۲۵ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه را در برنامه خود جای داده است.

این جشنواره رویدادی بین‌المللی است که با تمرکز بر سینمای معاصر آسیا، زمینه‌ معرفی آثار سینمایی کشورهای مختلف در قاره‌ آسیا را به مخاطبان جهانی فراهم می‌کند.

جشنواره فیلم‌های آسیایی بارسلون که با نام اختصاری AFFBCN شناخته می‌شود، به همت نهاد Casa Asia برگزار می‌گردد و از رویدادهای مهم متمرکز بر سینمای مستقل، تجربی و مؤلف آسیا به شمار می‌رود.

این جشنواره با گردآوری آثار متنوع از کشورهای آسیایی، بستری برای معرفی دیدگاه‌های تازه سینمایی، تبادل فرهنگی و آشنایی مخاطبان بین‌المللی با روایت‌ها و تجربه‌های متفاوت فیلمسازان فراهم می‌آورد. توجه به سینمای مستقل و آثاری که بازتاب‌دهنده تنوع فرهنگی و اجتماعی جوامع هستند، از ویژگی‌های مهم این رویداد سینمایی است.

حضور «سرزمین فرشته‌ها» در این رویداد، فرصتی برای معرفی بیشتر سینمای ایران در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباط میان سینمای ایران و جریان‌های معاصر سینمای آسیا به شمار می‌رود.

«سرزمین فرشته‌ها» پیش از این در جشنواره کازان روسیه، جشنواره سلیمانیه عراق حضور داشته و به زودی در جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا نیز حضور خواهد داشت. این فیلم همچنین به تازگی به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۷ معرفی شده است.

پخش بین‌الملل فیلم «سرزمین فرشته‌ها» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.