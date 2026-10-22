استقبال مردم ساری از قهرمان کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، اهورا خاطری، کشتی‌گیر جوان ساروی و قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، پس از درخشش در این رقابت‌ها و کسب مدال طلای جهان‌بعدازظهر پنجشنبه با استقبال جمعی از مردم، علاقه‌مندان به ورزش و مسئولان محلی وارد ساری شد.

این قهرمان مازندرانی با پیروزی در دیدار پایانی مسابقات جهانی در لاس‌وگاس آمریکا، افتخاری ارزشمند برای ورزش ایران، استان مازندران و شهر ساری رقم زد.

خاطری همچنین با اهدای مدال طلای خود به شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، جلوه‌ای از منش پهلوانی و ارادت خود به مقام شهدا را به نمایش گذاشت؛ اقدامی که بُعد فرهنگی و انسانی این موفقیت ورزشی را برجسته‌تر کرد.

بهروز اسکندرنیا، فرماندار مرکز استان، در مراسم استقبال از اهورا خاطری، کشتی‌گیر ساروی و دارنده مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، از موفقیت این ورزشکار جوان در عرصه بین‌المللی قدردانی کرد.

وی کسب این مدال ارزشمند را مایه افتخار ورزش مازندران و جامعه کشتی کشور دانست و اظهار کرد: اقدام این قهرمان جوان در اهدای مدال طلای جهانی خود به شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، فراتر از یک موفقیت ورزشی و نشان‌دهنده روحیه پهلوانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارادت به مقام شهداست.

فرماندار ساری همچنین با اشاره به حمایت از استعدادهای ورزشی و قدردانی از افتخارآفرینان استان، اعلام کرد که فرمانداری مرکز استان در کنار مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، از این قهرمان جوان و دستاورد ارزشمند او تجلیل خواهد کرد.