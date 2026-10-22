انجمن شعر و ترانه «جَمعِ جُمعه» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن شعر «جَمعِ جُمعه» با هدف ایجاد فضایی برای تعامل و هم‌اندیشی اهالی فرهنگ، هنر، ادبیات و رسانه، از روز جمعه اول آبان فعالیت خود را در کانون توحید تهران آغاز می‌کند.



این انجمن با تمرکز بر شعر آیینی در حوزه‌های مذهبی و ملی، قرار است نخستین جمعه هر ماه میزبان جمعی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای کشور باشد و زمینه‌ای برای دیدار و گفت‌وگوی چهره‌های فرهنگی و ادبی فراهم کند.



نشست‌های «جمع جمعه» با کارشناسی و اجرای سید حسین متولیان و همراهی جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در کانون توحید، یکی از مراکز باسابقه فرهنگی شهر تهران، برگزار خواهد شد.

در این محفل ادبی، علاوه بر شعرخوانی و اجرای آثار ادبی و هنری، فرصتی برای معاشرت و تبادل تجربه میان چهره‌هایی فراهم می‌شود که طی سال‌های گذشته در عرصه شعر، ترانه، ادبیات، موسیقی و تولیدات رسانه‌ای فعالیت داشته‌اند.



آیین افتتاحیه این انجمن روز جمعه اول آبان از ساعت ۱۶ با حضور جمعی از شاعران و چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.



مرتضی حیدری آل‌کثیر شاعر، ترانه‌سرا و خواننده، قاسم صرافان شاعر و ترانه‌سرا، علی‌اکبر فرهنگیان شاعر، عباس کریمی عباسی شاعر، نویسنده و مدیر سرای اهل قلم، محمود حبیبی‌کسبی شاعر و مدیر فرهنگی، امیر مرزبان شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، عمار موحد شاعر و پژوهشگر و جواد هاشمی شاعر و پژوهشگر از جمله مهمانان این مراسم خواهند بود.



همچنین محسن صفایی‌فرد رئیس مرکز موسیقی و سرود صداوسیما، محسن آزادی شاعر و مجری، وحید رونقی نویسنده، مجری و گوینده، علیرضا یارقلی پزشک و کارشناس طب ایرانی و امید محمدنژاد مجری، گوینده و بازیگر از دیگر چهره‌های حاضر در آیین افتتاحیه «جمع جمعه» هستند.



نخستین نشست انجمن شعر «جمع جمعه» روز جمعه اول آبان، ساعت ۱۶ در تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۷۰، کانون توحید، طبقه دوم، تالار پرچم برگزار می‌شود.