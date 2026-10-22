به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اقدامات تجاوزکارانه و نقض‌آتش در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش منابع لبنانی، ارتش اشغالگر در تازه ترین موارد نقض آتش بس در جنوب لبنان شهرک میفدون را هدف حمله پهپادی قرار داد و یک خانه را در این شهرک منفجر کرد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان هم از عملیات انفجاری نظامیان اشغالگر اسرائیلی در شهرک مرکبا و تخریب چند ساختمان خبر داد.

رسانه‌ های محلی نیز گزارش دادند که حمله هوایی اسرائیل، اطراف شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک المنصوری و منطقه مزرعه بیوت‌ السیاد در جنوب صور را هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

رسانه‌های لبنانی اعلام کردند یک پهپاد اسرائیلی در مقابل منطقه العامریه در شهرستان صور در جنوب لبنان، یک بمب صوتی به سمت یک قایق ماهیگیری پرتاب کرد.