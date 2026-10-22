به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت نقش مشاوران و روان‌شناسان در شناسایی و حل مسائل خانواده‌ها تأکید کرد.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به گزارش بهزیستی در خصوص مراکز مشاوره تلفنی و حضوری، بر لزوم بررسی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از خدمات مشاوره تأکید کرد و اظهار داشت: اگرچه مشاوره حضوری تأثیر عمیق‌تری دارد، اما باید به موازات آن، از خدمات مشاوره تلفنی نیز به‌طور شایسته استفاده شود.

وی با تأکید بر نقش مراکز مشاوره غیردولتی افزود: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش، باید از ظرفیت‌های مراکز مشاوره غیردولتی و همچنین توان علمی دانشگاه‌ها به‌طور گسترده‌تر استفاده کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های استان بوشهر، از جمله دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور فارغ‌التحصیلان متخصص در حوزه‌های روان‌شناسی و مشاوره را در اختیار جامعه قرار می‌دهند و این ظرفیت‌ها باید به‌درستی و با دقت تمام برای حل مسائل جامعه به‌کار گرفته شوند.

زارع با اشاره به تأثیر فشارهای اقتصادی بر سلامت روان خانواده‌ها گفت: وقتی شرایط اقتصادی جامعه دچار مشکل می‌شود، خانواده‌ها با اضطراب و استرس بیشتری روبه‌رو هستند که این امر می‌تواند زمینه ایجاد آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند. از این رو، استفاده از راهکارهای علمی و مشاوره، نقشی اساسی در بهبود روابط خانوادگی و تحکیم بنیان خانواده دارد.

وی با بیان اینکه تحکیم خانواده مهم‌ترین عامل ایجاد جامعه‌ای سالم و با نشاط است، تصریح کرد: احترام متقابل، صداقت، گذشت و صمیمیت، عواملی هستند که با ترویج آن‌ها، بنیان خانواده تقویت شده و در نهایت موجب ارتقای شاخص‌های سلامت در سطح کل جامعه می‌شود.

استاندار بوشهر در ادامه به مباحث مربوط به جوانی جمعیت و چالش‌های پیش روی خانواده‌ها پرداخت و اظهار داشت: با وجود تغییر الگوهای ازدواج و افزایش سن ازدواج، دولت از طریق مواردی نظیر ماده 21 قانون جمعیت، تلاش می‌کند با ارائه کمک‌های مالی به خانواده‌ها، از روند کاهش جمعیت جلوگیری کند.

زارع همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مسکن برای جوانان یادآور شد: با وجود فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های موجود، تلاش‌ها برای رفع موانع مسکن و بهبود وضعیت خانواده‌ها ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه با محدودیت‌های مختلفی مواجه هستیم، اما باید با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مسیر توسعه و حمایت از خانواده‌ها را هموار کرد.

استاندار بوشهر، با تأکید بر نقش حیاتی مشاوره در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده، خواستار بهره‌گیری گسترده از ظرفیت‌های دانشگاهی و مراکز مشاوره غیردولتی جهت مقابله با چالش‌های اجتماعی شد.