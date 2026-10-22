به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر پنجشنبه در مراسم جشنواره ملی زیتون در طارم سفلی، با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه اظهار کرد: طارم از مناطق باسابقه استان قزوین است که علاوه بر برخورداری از پیشینه تاریخی و آثار ارزشمند، توانمندی‌های گسترده‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارد.

وی با اشاره به تنوع محصولات باغی در این منطقه افزود: از سنگان با ظرفیت تولید انار تا مناطق کلج و سیاهپوش با باغ‌های زیتون، طارم سفلی از قابلیت‌های مهمی در بخش کشاورزی برخوردار است و تولیدات آن در تأمین نیازهای غذایی و تقویت اقتصاد روستایی نقش دارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزان منطقه با وجود برخورداری از باغ‌های انار، زیتون، انجیر، گردو و فندق با محدودیت منابع آب روبه‌رو هستند، تصریح کرد: کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی، شرایط دشواری برای بهره‌برداران ایجاد کرده است.

محمدبیگی ادامه داد: اقداماتی برای تجهیز چاه‌های کشاورزی با پیگیری نمایندگان و استاندار انجام شده، اما شدت گرفتن تنش آبی نشان می‌دهد که این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست و باید برنامه‌های جامع‌تری برای تأمین و مدیریت منابع آب در منطقه اجرا شود.

کاهش منابع آب، کشاورزی طارم را با چالش مواجه کرده است

وی با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین حقابه از منابع آبی شاهرود و قزل‌اوزن خاطرنشان کرد: محدودیت منابع آب، در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی، ادامه فعالیت را برای بخشی از کشاورزان دشوار کرده است.

این نماینده مجلس با استناد به آمار مطرح‌شده درباره وضعیت بهره‌برداران کشاورزی گفت: از مجموع ۸۰ هزار کشاورز، حدود ۳۰ هزار نفر فعالیت کشاورزی خود را کنار گذاشته‌اند؛ موضوعی که ضرورت حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های کشاورزی را نشان می‌دهد.

محمدبیگی کاهش اعتبارات مربوط به آبیاری نوین و طرح‌های آبخیزداری را از دیگر دغدغه‌های این حوزه دانست و بر لزوم تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مدیریت آب تأکید کرد.

وی افزود: حفظ باغ‌ها و تداوم تولید در طارم سفلی به برنامه‌ریزی دقیق در زمینه تأمین آب، توسعه سامانه‌های آبیاری کارآمد و حمایت از کشاورزانی نیاز دارد که معیشت آن‌ها به محصولات باغی وابسته است.

توسعه صنایع فرآوری، راهی برای افزایش ارزش زیتون طارم

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از نیازهای مهم زنجیره تولید زیتون برشمرد و گفت: کمبود واحدهای بسته‌بندی و فرآوری موجب شده است ظرفیت‌های این محصول به‌طور کامل در مسیر ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار مورد استفاده قرار نگیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ایجاد مرکز بین‌المللی بازار زیتون از سوی انجمن زیتون اظهار کرد: حمایت از چنین طرح‌هایی می‌تواند به ساماندهی بازار، تسهیل عرضه محصولات و تقویت جایگاه زیتون طارم در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.

محمدبیگی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه تأکید کرد و افزود: در همین راستا، عملیات آبرسانی به شهرک صنعتی طارم امروز آغاز می‌شود که می‌تواند زمینه لازم برای تقویت فعالیت‌های صنعتی و گسترش اشتغال را فراهم کند.

وی توسعه صنایع فرآوری را عاملی مؤثر در افزایش درآمد تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش زیتون از مرحله تولید تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه، می‌تواند سهم بیشتری از منافع اقتصادی این محصول را نصیب کشاورزان و فعالان محلی کند.

حمایت از بیمه و تأمین مالی کشاورزان ضروری است

محمدبیگی در ادامه با اشاره به ضرورت پشتیبانی از بهره‌برداران بخش کشاورزی، خواستار توجه بیشتر به بیمه کشاورزان، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی شد.

وی تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب، تأمین کود و سایر نهاده‌های مورد نیاز، تقویت تسهیلات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری کمک کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: حمایت از زیتون‌کاران طارم باید هم‌زمان با رفع مشکلات آبی، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بهبود شرایط اقتصادی تولیدکنندگان دنبال شود تا ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه حفظ شده و زمینه رونق پایدار تولید و اشتغال فراهم شود.

