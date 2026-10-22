به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت از سوی یکی از اراذل و اوباش در حوزه استحفاظی سلمان‌شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان عباس‌آباد، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی مازندران با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، سه قبضه سلاح جنگی و ۲ قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

کلاگر با تأکید بر برخورد قانونی با افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را مختل می‌کنند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.