صالحی: امکان انتقال موزه هنرهای معاصر بجنورد بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ادامه بازدید از پروژه‌های فرهنگی و هنری استان، از موزه هنرهای معاصر بجنورد بازدید کردند.

در این بازدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تمرکز منابع و ظرفیت‌ها بر پروژه‌های فرهنگی اولویت‌دار، اظهار کرد: امکان انتقال موزه هنرهای معاصر به مجتمع فرهنگی و هنری بجنورد بررسی شود.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی وضعیت این پروژه، پیشنهاد کرد موضوع در چارچوب سیاست‌های مولدسازی دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد اتخاذ تصمیمی اصولی در این زمینه می‌تواند زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان را فراهم کند.