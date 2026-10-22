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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد باید به مرکز شاخص فرهنگی شرق کشور تبدیل شود

مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد باید به مرکز شاخص فرهنگی شرق کشور تبدیل شود

بجنورد -استاندار خراسان شمالی با تأکید بر تسریع در تکمیل مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد، ابراز امیدواری کرد این مجموعه به مرکز شاخص فرهنگی شرق کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن‌نوری، استاندار خراسان شمالی و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد، بر تسریع در تکمیل این مجموعه، تأمین منابع مالی مورد نیاز و پیش‌بینی فضای مناسب برای فعالیت انجمن‌های فرهنگی و هنری تأکید کردند.

بهمن‌نوری در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خراسان شمالی، بر ضرورت اختصاص فضای مناسب به انجمن‌های فرهنگی و هنری در مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد با تکمیل و بهره‌برداری از آن، زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان تقویت شود و این مجموعه به یکی از مراکز شاخص فرهنگی در شرق کشور تبدیل شود.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این بازدید بر ضرورت تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود تأکید کرد.

همچنین مقرر شد پیمانکار پروژه، گزارش پیشرفت عملیات اجرایی را به‌صورت ماهانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خراسان شمالی ارائه کند تا روند اجرای طرح به‌طور مستمر رصد و پیگیری شود.

کد مطلب 6986396

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