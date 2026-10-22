به گزارش خبرنگار مهر، بهمن‌نوری، استاندار خراسان شمالی و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد، بر تسریع در تکمیل این مجموعه، تأمین منابع مالی مورد نیاز و پیش‌بینی فضای مناسب برای فعالیت انجمن‌های فرهنگی و هنری تأکید کردند.

بهمن‌نوری در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خراسان شمالی، بر ضرورت اختصاص فضای مناسب به انجمن‌های فرهنگی و هنری در مجتمع فرهنگی‌هنری بجنورد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد با تکمیل و بهره‌برداری از آن، زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان تقویت شود و این مجموعه به یکی از مراکز شاخص فرهنگی در شرق کشور تبدیل شود.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این بازدید بر ضرورت تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود تأکید کرد.

همچنین مقرر شد پیمانکار پروژه، گزارش پیشرفت عملیات اجرایی را به‌صورت ماهانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خراسان شمالی ارائه کند تا روند اجرای طرح به‌طور مستمر رصد و پیگیری شود.