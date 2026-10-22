فولاد هرمزگان لیگ برتر فوتسال بانوان را با پیروزی پرگل آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور ظهر پنجشنبه آغاز شد و تیم فولاد هرمزگان نماینده استان در دیداری خارج از خانه به مصاف تکنیک برتر بابلسر رفت و با نتیجه پرگل ۶ بر صفر حریف خود را شکست داد.

در این دیدار مهسا عرب با به ثمر رساندن چهار گل، ستاره میدان بود و مهناز علیزاده و سحر زمانی نیز هر کدام یک بار دروازه نماینده بابلسر را باز کردند تا فولاد هرمزگان فصل جدید رقابت‌ها را با پیروزی قاطع آغاز کند.

قضاوت این دیدار را ستایش بیرقدار، مهنا قنادزاده، آیدین عامری، نازنین پاک‌نعمت و رضوان سروری بر عهده داشتند و نسیم نیری نیز ناظر مسابقه بود.

نتایج سایر دیدارهای هفته نخست

در دیگر دیدارهای هفته نخست استقلال تهران با نتیجه ۱۲ بر صفر مس رفسنجان را شکست داد، پیشتازان خرم‌آباد با نتیجه چهار بر صفر از سد پالایش نفت اصفهان گذشت و پالایش نفت آبادان با نتیجه هشت بر صفر پارسه کرمان را مغلوب کرد.

همچنین پلی‌ویتال دلیجان با نتیجه ۶ بر ۲ سپاهان اصفهان را شکست داد و ابومسلم خراسان با نتیجه سه بر دو برابر نور ملارد به پیروزی رسید.