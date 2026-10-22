آیت الله محامی: خدمت به مردم، میراث ماندگار شهیده افتخاری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهیده نصرت افتخاری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیده نصرت افتخاری اظهار کرد: شهادت بانویی که در مسیر خدمت به مردم مورد هجوم اشرار قرار می‌گیرد، حجتی برای آشکارشدن ماهیت اقدامات آنان و نادرستی ادعاهایشان است.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه شهدا الگوهایی برای جامعه هستند، افزود: خداوند در هر صنفی انسان‌های متدین، متعهد و پرتلاشی قرار می‌دهد تا دیگران از زندگی و عملکرد آنان درس بگیرند.

خدمت به مردم؛ از فعالیت‌های سازمانی تا کمک به نیازمندان

سردار اسحاقی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های شهیده افتخاری گفت: این بانوی شهید فردی سخت‌کوش، پرتلاش و نوآور بود که با حضور مؤثر در مناطق مختلف استان، در مسیر خدمت به مردم و تقویت وحدت اسلامی فعالیت می‌کرد.

وی با تأکید بر تلاش مستمر شهیده افتخاری در خدمت‌رسانی به مردم، فعالیت‌های او را الگویی الهام‌بخش برای دیگران دانست.

همسر شهیده نصرت افتخاری نیز با اشاره به ابعاد شخصیتی و فعالیت‌های اجتماعی همسرش اظهار کرد: او علاوه بر سخت‌کوشی و دلیری در فعالیت‌های سازمانی، خارج از محیط کار نیز برای کمک به نیازمندان تلاش می‌کرد.

وی افزود: شهیده افتخاری مدتی در حوزه علمیه به تحصیل علوم حوزوی پرداخته بود و پس از ورود به فراجا نیز خدمت به مردم را ادامه داد. او همچنین بعدازظهرها ساعت‌ها به‌صورت افتخاری در شورای حل اختلاف فعالیت می‌کرد تا بتواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند.

همسر این شهیده با اشاره به اهتمام او به برگزاری برنامه‌های قرآنی، مراسم مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی و نماز وحدت، این فعالیت‌ها را بخشی از دغدغه‌های دینی و اجتماعی وی عنوان کرد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله محامی ضمن تسلیت به خانواده شهیده افتخاری و طلب علو درجات برای این بانوی شهید، یک جلد قرآن کریم و یک چفیه متبرک از رهبر شهید انقلاب اسلامی را به خانواده وی اهدا کرد و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.