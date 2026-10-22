به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر پنجشنبه در جشنواره زرشک قاینات اظهار کرد: ۲۸ هزار کشاورز در خراسان جنوبی در تولید زرشک مشارکت دارند و حمایت از این قشر و صیانت از دسترنج آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۱۴۰ هزار تن زرشک تولیدی کشاورزان استان با قیمت مناسبی خریداری شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط تولید زرشک بیان کرد: زرشک از محصولات باغی خاص استان است که تولید آن با مشکلات و دشواری‌هایی همراه بوده و زرشکاران برای به ثمر رساندن این محصول زحمت زیادی متحمل می‌شوند.

هاشمی با اشاره به خرید زرشک از سوی برخی واسطه‌ها با قیمت‌های پایین گفت: امسال سازمان جهاد کشاورزی ۱۳۰ میلیارد تومان برای خرید زرشک پیش‌بینی کرده است تا از این طریق زمینه خرید محصول کشاورزان خراسان جنوبی فراهم شود.

وی همچنین از پیگیری برای ایجاد کارخانه‌های فرآوری زرشک در استان خبر داد و افزود: از سال گذشته موضوع ایجاد کارخانه‌های فرآوری این محصول را دنبال می‌کنیم تا با توسعه صنایع تبدیلی، ارزش افزوده بیشتری برای زرشک استان ایجاد شود.

حمایت از زرشکاران و جلوگیری از افت قیمت محصول

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش توجه به کاربردهای زرشک و آب آن در حوزه پزشکی اظهار کرد: امروزه افراد بسیاری به دنبال استفاده از زرشک و فرآورده‌های آن هستند، اما خرید این محصول با قیمت پایین، پاسخگوی زحمات و هزینه‌های کشاورزان نیست.

وی با بیان اینکه بیشتر زرشکاران استان از خرده‌مالکان هستند، تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد برخی افراد با واسطه‌گری، زرشک تولیدی این منطقه را با قیمت پایین خریداری کنند.

هاشمی حضور مسئولان در جشنواره زرشک را نشانه همراهی با کشاورزان دانست و گفت: حضور ما در این جشنواره نشان می‌دهد که همواره در کنار کشاورزان این منطقه هستیم و پیگیری‌های لازم را برای افزایش قیمت خرید زرشک انجام خواهیم داد تا زحمات دوساله زرشکاران از بین نرود.

احیای قنوات و توسعه راه‌های دسترسی به مزارع

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته دست‌کم ۳۰۰ رشته قنات احیا شده است که این اقدام در ماندگاری خانواده‌های بسیاری در روستاها نقش داشته است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین چندین کیلومتر از راه‌های بین مزارع زیرسازی شده و با کمک بسیج سازندگی، آسفالت این مسیرها نیز انجام خواهد شد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید نیازهای خود را تا حد امکان از تولیدات داخل استان تأمین کنند تا زمینه رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی فراهم شود.

تأمین تسهیلات کشاورزی از محل سفر رئیس‌جمهور

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی گفت: از محل اعتبارات و تسهیلات مرتبط با این سفر، تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت خواهد شد و امیدواریم این حمایت‌ها به تقویت بخش کشاورزی استان کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به روند اجرای طرح راه‌آهن استان اظهار کرد: پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی ۴۹ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم به‌زودی شاهد شنیدن صدای سوت قطار در استان باشیم.

هاشمی در ادامه از نزدیک شدن پروژه خط انتقال گاز به استان به مراحل پایانی خبر داد.

در پایان این مراسم، از تعدادی از زرشکاران و مجری نمونه اجرای طرح زرشک‌کاری منطقه تجلیل شد.