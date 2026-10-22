رجبی: تبلیغ جهانی اسلام به نیروی انسانی متخصص و تولیدات فاخر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود رجبی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کنگره جهانی شهید صدر در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در خارج از کشور تأکید کرد و گفت: معارف اسلام و اهل‌بیت(ع) به دلیل هماهنگی با فطرت و عقلانیت انسان، از ظرفیت گسترده‌ای برای جذب مخاطبان در نقاط مختلف جهان برخوردار است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت به شیوه ارائه پیام و میزان اثرگذاری آن بر اندیشه و جان مخاطب بستگی دارد.



وی با بیان اینکه موفقیت در عرصه تبلیغ بین‌المللی صرفاً با نگارش و انتشار کتاب محقق نمی‌شود، افزود: رسالت فعالیت‌های فرهنگی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که محتوای دینی بتواند در عمق فکر و جان مخاطب نفوذ کند و در نگرش و شناخت او اثرگذار باشد.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در عرصه تبلیغ بین‌المللی اظهار کرد: تأمین امکانات، اختصاص منابع مالی و به‌کارگیری نیروهای کارآمد در این مسیر، هر اندازه که متناسب با اهداف و مأموریت‌ها باشد، قابل توجه است، اما نتیجه نهایی بیش از هر چیز به کیفیت برنامه‌ریزی و توانمندی افرادی وابسته است که مسئولیت اجرای فعالیت‌ها را بر عهده دارند.



رجبی با استناد به تجربه‌های تبلیغی در کشورهای مختلف، نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین عامل موفقیت در این عرصه دانست و تصریح کرد: حضور افرادی آگاه، اندیشه‌ورز و آشنا با فرهنگ اسلامی و ظرافت‌های فعالیت فرهنگی، زمینه‌ساز آثار ماندگار و انتقال درست پیام انقلاب اسلامی است، در حالی که فقدان تخصص و شناخت کافی می‌تواند فرصت‌های ارزشمند را از بین ببرد.



نیروی انسانی شایسته، عامل موفقیت تبلیغ است



عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به ضرورت تربیت هدفمند رایزنان فرهنگی بیان کرد: سازمان‌های مأموریت‌محور باید متناسب با اهداف خود، دوره‌های آموزشی مهارتی و تخصصی برگزار کنند تا نیروهای اعزامی علاوه بر برخورداری از دانش دینی، با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی کشورهای مقصد نیز آشنا باشند.



وی با یادآوری تجربه‌ای از سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی در کشور تایلند گفت: در یکی از سفرها، به دلیل نبود رایزن فرهنگی، کتابی برای معرفی تشیع از سوی کاردار جمهوری اسلامی منتشر شده بود که در مقدمه آن، به‌اشتباه شبهه نسبت دادن شکل‌گیری تشیع به عبدالله بن سبا تأیید شده بود؛ اتفاقی که پیامدهای منفی ناآشنایی متولیان فرهنگی با مبانی تاریخی و اعتقادی را نشان می‌داد.



رجبی با تأکید بر ضرورت نظام‌مند شدن فرآیند تربیت نیروهای فرهنگی افزود: در مقطعی، مصطفوی، رئیس وقت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با حضور نزد علامه مصباح یزدی، آمادگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برای طراحی و اجرای دوره‌های علمی و کادرسازی متناسب با مأموریت‌های این سازمان را دریافت کرد.



وی ادامه داد: امروز نیز باید نیروهایی معتقد، آشنا با مبانی اسلامی، مسلط به روابط بین‌الملل و برخوردار از شناخت کافی نسبت به سازوکارهای فرهنگی تربیت شوند تا فعالیت‌های تبلیغی خود را بر پایه مطالعات دقیق و شناخت وضعیت کشور هدف آغاز کنند، نه آنکه با آزمون‌وخطا پیش بروند.



آثار متقن از انتشار انبوه آثار ضعیف مؤثرتر است



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، کیفیت تولیدات علمی و فرهنگی را از مؤلفه‌های اساسی در معرفی اسلام به مخاطبان جهانی برشمرد و اظهار کرد: تولید یک اثر مستحکم، مستند و برخوردار از استانداردهای علمی، اثربخشی بیشتری از انتشار شمار زیادی کتاب کم‌مایه و فاقد جذابیت دارد.



وی با اشاره به طرح علامه مصباح یزدی برای تبیین جامع معارف اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) در سطح جهانی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب شناخت اسلام به قلم شهید بهشتی و شهید باهنر تدوین شده بود، اما علامه مصباح یزدی طرحی را دنبال کردند که بر اساس آن، منظومه معارف اسلامی در قالب متونی مستند و متکی بر منابع مورد قبول مسلمانان و ادیان الهی ارائه شود.



رجبی گفت: در این طرح، محتوا متناسب با چهار گروه مخاطب شامل عموم مردم، نوجوانان، دانشجویان و نخبگان و استادان دانشگاهی در نظر گرفته شده بود و برای هر گروه نیز چهار رویکرد محتوایی شامل مباحث مورد وفاق امت اسلامی، آموزه‌های اختصاصی مکتب تشیع، موضوعات متناسب با پیروان ادیان آسمانی و محتوای قابل استفاده برای پیروان مکاتب و ادیان غیرآسمانی پیش‌بینی شده بود.



وی با اشاره به انتشار بخشی از معارف قرآنی علامه مصباح یزدی در فضای مجازی و استقبال علمای اهل‌سنت از این آثار خاطرنشان کرد: بازخوانی این الگو و همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای عملیاتی کردن آن، می‌تواند زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های علمی موجود را فراهم کند.



معارف دینی باید با زبان روز عرضه شود



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر ضرورت سنجش آثار فعالیت‌های فرهنگی گفت: ارزیابی مستمر بازخوردها و بررسی عینی میزان اثرگذاری، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های فرهنگی است و تولید محتوا بدون توجه به نتیجه و میزان تأثیر آن بر مخاطب، نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر موفقیت باشد.



وی افزود: عرضه معارف دینی با ادبیات متناسب با نیازهای روز و زبان قابل فهم برای مخاطبان، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های فرهنگ اسلامی را فراهم کند و آنان را از جاذبه‌های ظاهری فرهنگ‌های مادی و مبتذل دور سازد.



رجبی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) و رهبر شهید بر قدرت نفوذ فرهنگ بیان کرد: محقق و نویسنده نباید وظیفه خود را تنها با نگارش یک کتاب پایان‌یافته تلقی کند، بلکه زمانی می‌توان از تحقق رسالت فرهنگی سخن گفت که محتوای تولیدشده به‌درستی به مخاطب منتقل شود و در سطح اندیشه و نگرش او اثر بگذارد.



وی با بیان اینکه شناخت ظرفیت‌های علمی قرآن و روایات می‌تواند در پیشرفت علمی و تقویت همگرایی مسلمانان نقش‌آفرین باشد، تصریح کرد: آموزه‌های دینی علاوه بر ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و معرفتی، زمینه مناسبی برای رفع سوءتفاهم‌ها و تحکیم وحدت میان مسلمانان فراهم می‌کنند.



علوم اسلامی ظرفیت حضور در مجامع بین‌المللی را دارد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح توان علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در حوزه علوم انسانی اسلامی اظهار کرد: در زمینه فلسفه‌های مضاف، حدود ۱۶ مجلد اثر درباره فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه‌های مضاف به علوم انسانی از منظر اسلامی تدوین شده یا به مراحل نهایی رسیده است.



وی ترجمه آثار علامه مصباح یزدی به زبان‌های عربی و انگلیسی را از ظرفیت‌های قابل توجه برای عرضه اندیشه اسلامی در محافل علمی جهان دانست و افزود: آثار این مجموعه در حوزه معارف قرآن، فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی، امکان معرفی دیدگاه‌های مبتنی بر آموزه‌های اهل‌بیت(ع) را در مجامع دانشگاهی و تخصصی فراهم می‌کند.



رجبی همچنین به تدوین سند تولید علوم انسانی اسلامی از سوی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: این سند مبنای تأسیس مرکز تخصصی علوم انسانی اسلامی قرار گرفته و می‌تواند پشتوانه مناسبی برای حضور فعال‌تر در عرصه‌های فکری و علمی بین‌المللی باشد.



وی با اشاره به یافته‌های پژوهشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات افزود: بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که متون دینی از ظرفیت‌های نظری قابل توجهی برخوردارند که برخی از آنها هنوز در تحقیقات معاصر مورد توجه قرار نگرفته‌اند.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بررسی نظریه همنشینی افتراقی بر پایه آیات قرآن و روایات اظهار کرد: این مطالعات به نتایج قابل توجهی منجر شده و بخشی از مباحث مرتبط نیز در کتاب اخلاق در قرآن تبیین شده است.



مؤسسه امام خمینی(ره) آماده همکاری فرهنگی است



رجبی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از منابع اسلامی در تولید علم گفت: دستاوردهای معرفتی بشر حاصل تلاش‌های گسترده و مستمر علمی است، در حالی که قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه دانش و پاسخ‌گویی به مسائل فکری دارند که استفاده کافی از آنها می‌تواند به پیشرفت علمی و تقویت ارتباطات میان امت اسلامی کمک کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، نام‌گذاری جایزه صدر به نام شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر را اقدامی ارزشمند دانست و از این متفکر اسلامی به‌عنوان نظریه‌پردازی برجسته و راهگشا یاد کرد.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به مبانی تربیتی علامه مصباح یزدی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف، از اصول مهم این مکتب فکری است و هرگاه فرد توان انجام مسئولیتی را داشته باشد، کوتاهی در انجام آن پذیرفتنی نخواهد بود.



وی در پایان با اعلام آمادگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برای همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ظرفیت علمی دانش‌آموختگان و پژوهشگران بین‌المللی در قالب انجمن آفاق و تجربه برگزاری همایش‌های مشترک در خارج از کشور، زمینه مناسبی برای گسترش فعالیت‌های علمی و فرهنگی و معرفی معارف اسلامی در سطح جهان فراهم کرده است.