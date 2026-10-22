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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

یمن: ساختمان وزارت دفاع عربستان در قلب این کشور هدف قرار گرفت

یمن: ساختمان وزارت دفاع عربستان در قلب این کشور هدف قرار گرفت

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از چهار عملیات مهم این نیروها علیه دشمن سعودی طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند چهار عملیات ویژه و منحصر به فرد با شلیک تعدادی موشک بالستیک و پهپادهای یمنی طی ۴۸ ساعت گذشته انجام دهند.

وی اضافه کرد: در عملیات نخست ساختمان وزارت دفاع عربستان در پایتخت این کشور هدف قرار گرفت. در عملیات دوم نیز فرودگاه بین المللی فهد در دمام هدف قرار گرفت و حرکت هواپیماها متوقف شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: عملیات سوم نیز شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به دنبال آن در این منطقه آتش سوزی به راه افتاد. در چهارمین عملیات نیز فرودگاه بین المللی أبها مورد اصابت قرار گرفت. تهدیدات دشمن سعودی علیه قبائل یمنی بی پاسخ نخواهد ماند و عواقب این تهدیدات فاجعه بار و غیر قابل پیش بینی است. اگر دشمن این تهدیدات را عملی کند ما به گزینه های بزرگتر خود که پیشتر از آنها استفاده نکرده بودیم دست خواهیم برد.

وی همچنین با اشاره به تجاوزات دشمن سعودی تاکید کرد: بیش از ۲۹۰۰ حمله هوایی و موشکی از سوی دشمن علیه شهرهای یمن طی ۱۰۰ روز صورت گرفته است. دشمن سعودی با هدف قرار دادن مناطق مسکونی ده ها جنایت با بیش از ۵۶۲ شهید و زخمی برجای گذاشته است که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

کد مطلب 6986412

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