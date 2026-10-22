خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۳۰ مهر می‌توانید با شماره ۲۵۹ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ شفیعی جم

این هفته خبری در فضای مجازی از رضا شفیعی‌جم بازیگر سینما و تلویزیون منتشر شد که در جریان تصویربرداری سریال «زیر درختان شهر» دچار تروما شده و برای بررسی وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافته است.

شفیعی‌جم پس از انتشار خبر انتقالش به بیمارستان، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود درباره وضعیت جسمانی‌اش توضیح داد و تأکید کرد که حالش خوب است. او در این ویدیو بدون اشاره به تروما گفت که چند روز گذشته به همراه سیاوش چراغی‌پور به یک بیماری ویروسی مبتلا شده بودند که اکنون بهبود یافته‌اند.

رضا شفیعی‌جم از بازیگران شناخته‌شده آثار کمدی در سینما و تلویزیون است که در سال های گذشته در تلویزیون کم کار بوده است. او در شبکه خانگی هم بیشتر به عنوان مهمان در رئالیتی شوها حضور داشته تا اینکه در سریالی بازی کند.

حضور او در سریال‌های تلویزیونی در سال‌های اخیر به اندازه دوره اوج فعالیتش در مجموعه‌های کمدی پررنگ نبوده است و باید دید نقش او در سریالی که این روزها بازی می کند چقدر دوباره این بازیگر را در عرصه فضای رسانه ای پررنگ خواهد کرد.

جزئیات بیشتری درباره نقش شفیعی‌جم در این مجموعه، زمان پخش و چگونگی حضور او در داستان منتشر نشده است و باید منتظر اطلاعات تکمیلی درباره این سریال ماند.

نکته هفته؛ شوخی با مصرف مواد مخدر

پخش صحنه استعمال مواد مخدر در قسمت اخیر «مرد سه هزار چهره» با حضور مسعود شصت‌چی، پرسشی جدی درباره نحوه بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در آثار نمایشی مطرح می‌کند؛ آن هم در شرایطی که طی سال‌های اخیر، نمایش مکرر مصرف سیگار و مواد مخدر در سریال‌های شبکه نمایش خانگی با انتقاد کارشناسان حوزه سلامت، روان‌شناسان و پزشکان مواجه شده است.

اخیرا «بامداد خمار» هم در یکی از قسمت ها تصویر عیانی از استعمال مواد مخدر را نمایش داد. اما آنچه درباره «مرد سه هزار چهره» اهمیت بیشتری دارد، بستر پخش آن است. این مجموعه از تلویزیون پخش می‌شود؛ رسانه‌ای که بخش قابل توجهی از مخاطبان آن را خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند. از همین رو، نمایش مصرف مواد مخدر در قالب یک موقعیت طنز، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا سازندگان به پیامدهای احتمالی چنین تصویری برای مخاطب کم‌سن‌وسال توجه داشته‌اند؟

در کمدی، این حساسیت دوچندان است؛ زیرا شوخی می‌تواند از شدت قبح یک رفتار در ذهن مخاطب بکاهد. وقتی شخصیت اول سریال در موقعیتی طنزآمیز مواد مخدر مصرف می‌کند، حتما تاثیرگذاری بیشتری در ذهن مخاطب دارد.

بازخورد هفته؛ الاغ روی آنتن زنده

در چند روز اخیر، پخش تصاویر آوردن یک الاغ به استودیوی زنده شبکه سه و دوشیدن شیر آن مقابل دوربین، واکنش‌های متفاوتی را در فضای رسانه‌ای برانگیخته است. این اتفاق فقط به بازتاب یک صحنه غیرمعمول در تلویزیون محدود نماند؛ بلکه بهانه‌ای برای بحث درباره مرز میان خلاقیت در برنامه‌سازی، تلاش برای جلب توجه مخاطب و تأثیرپذیری تلویزیون از منطق وایرال‌شدن در شبکه‌های اجتماعی شد. رسانه های مختلفی هم به این ماجرا پرداختند.

ایسنا نوشت: آوردن یک الاغ به استودیوی پخش زنده شبکه سه و دوشیدن شیر آن مقابل دوربین، فقط یک اتفاق عجیب در یک برنامه تلویزیونی نیست؛ انتخابی است که به‌ وضوح ظرفیت وایرال‌ شدن در فضای مجازی را دارد. در شرایطی که یک تصویر غیرمنتظره چند دقیقه‌ای می‌تواند بیشتر از یک برنامه کامل دیده شود، چنین انتخابی را نمی‌توان جدا از منطق جلب توجه در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرد.

رسانه رها نیز با تیتر «کارهای خارجی می‌کنی آقای تلویزیون!» نوشت: موج واکنش به صحنه‌های عجیبی که در برنامه صبحگاهی تلویزیون خرق عادت می‌کنند، شاید در نگاه اول موفقیت به نظر برسد؛ چه اینکه اگر تلویزیون در روزگار نو فضای مجازی را رقیب خود می‌بیند، از این طریق خواهد توانست با استفاده از موج وایرالی، خودش را در زمین بازی رقیب تبلیغ کند. اما این می‌تواند به نوعی دور شدن از ذات خود تلویزیون و تن دادن به قواعد فضای مجازی هم باشد.

این رسانه با نمایش ویدئویی از یک برنامه خارجی که اتفاقی مشابه را رقم زده است ادامه داد: چنین حرکاتی نوعی تقلید از یک برنامه تلویزیونی بریتانیایی است.

پیشنهاد هفته؛ «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل»

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» از امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۸ صبح در شبکه نمایش خانگی عرضه شد و مخاطبانی که دغدغه فرزندانشان را دارند می توانند از امروز این سریال را برایشان تهیه کنند.

تلویزیون اخیرا مجموعه نمایشی «اکسیر» را با بازی داریوش فرضیایی تولید و پخش کرد و این روزها شاید کمتر مجموعه نمایشی رئال یا پویانمایی موفقی باشد که کودکان بتوانند دنبال کنند.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده است. سینمایی «بچه زرنگ» در زمان اکران با اقبال زیادی از سمت بچه ها همراه شد.

این سریال به صورت اپیزودیک طراحی شده و قصه‌های مختلفی دارد که با موضوعات محیط زیستی، فعالیت گروهی، حفظ حیوانات، محیط‌بانی و … پیش می‌رود.

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنر پویا و فیلم‌نت ساخته شده است.