نجفی: اجرای طرح پرتودهی برای مقابله با بیماری بادام ضروری است

ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی آستانه اشرفیه و اظهار کرد: آستانه اشرفیه و بخش بندر کیاشهر دو محصول استراتژیک و مهم، یعنی برنج و بادام، دارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیماری قارچی ریشه بادام از مشکلات اساسی مردم شهرستان است، گفت: این بیماری میزان تولید محصول را کاهش داده است.

وی گفت: با وجود اینکه سطح زیر کشت بادام در آستانه اشرفیه از مناطق دیگری مانند پارس‌آباد کمتر است، با همراهی سازمان توسعه تجارت کشور توانستیم میز بادام را به نام آستانه اشرفیه ثبت کنیم.

پرتودهی برای مقابله با بیماری بادام پیشنهاد شده است

نجفی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای مقابله با بیماری بادام اظهار کرد: جلسات متعددی با سازمان انرژی اتمی کشور برگزار شد و کارشناسان این سازمان نزدیک به یک ماه در شهرستان مستقر شدند که راهکار اساسی مطرح شده برای از بین بردن بیماری، پرتودهی بود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح به پیگیری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد، افزود: عملیاتی‌ شدن طرح بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و جهاد کشاورزی استان و شهرستان نیز باید در این زمینه پیش‌قدم شوند. زیرساخت‌ها فراهم شده و سازمان انرژی اتمی آمادگی دارد در این حوزه فعالیت کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محل پیشنهادی برای اجرای طرح گفت: پیشنهاد شده سالن‌های که در پرکاپشت یاورزاده در اختیار سازمان قرار دارد، برای این کار استفاده شود و ظرفیت بخش خصوصی نیز به کار گرفته شود.

وی گفت: سازمان انرژی اتمی در جاده، حوالی رشت، چندین هکتار زمین گرفته و در حال احداث سوله است تا فعالیت پرتودهی در حوزه کشاورزی را در آنجا مستقر کند.

نجفی با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی برای آغاز کار منتظر آماده‌ شدن مجموعه جدید نیست، ادامه داد: مسئولان این سازمان اعلام کرده‌اند اگر سالنی در اختیارشان قرار گیرد، پیش از آماده‌شدن سوله‌ها نیز آمادگی دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

پرتودهی ماندگاری برنج را افزایش می‌دهد

وی با اشاره به کاربرد پرتودهی در نگهداری برنج اظهار کرد: کشاورزان نمی‌توانند برنج را بیش از یک یا دو سال نگهداری کنند، اما با انجام پرتودهی، ماندگاری برنج به بیش از هفت سال می‌رسد.

نجفی با اشاره به افزایش قیمت برنج گفت: دولت ارز ترجیحی را به‌طور کامل حذف کرد و فضا را آزاد گذاشت. قیمت برنج که دو سال قبل حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، امروز به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. واردات برنج دیگر با ارز ترجیحی انجام نمی‌شود و پس از حذف این ارز، قیمت برنج افزایش پیدا کرد.

حذف ارز ترجیحی، تأمین کود را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی بر وضعیت تأمین کود نیز اثر گذاشته است،گفت: کودهای فسفات و پتاس کاملاً وارداتی هستند، اما کود اوره در داخل تولید می‌شود و از آنجایی که پتروشیمی‌ها معمولاً خصوصی هستند،دولت همچنان برای تخصیص کود یارانه در نظر می‌گیرد.

وی با اشاره مطالبات کشاورزان به منظور عدم واردات از میزان تولید بادام منطقه گفت و تصریح کرد: تولید بادام آستانه پاسخ‌گوی نیاز نیست. بیماری قارچی ریشه بادام نیز از مشکلاتی است که تولید این محصول را کاهش داده که طرف رفع این مشکلات به منظور نیاز ضرورت شهرستان به واردات نیاز داریم.