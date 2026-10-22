به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در نشست شورای راهبردی احیای ریسباف که صبح پنجشبه برگزار شد، اظهار کرد: با گذشت بیش از سه سال از تحویل این مجموعه به دولت، هنوز اقدام متناسبی برای تبدیل آن به موزه انجام نشده است؛ در حالی که تبدیل ریسباف به موزه‌ای فاخر و در شأن اصفهان، به یکی از مطالبات جدی مردم این شهر تبدیل شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری جلسه امروز این است که با شکل‌گیری اجماع میان دستگاه‌های مسئول، سازوکاری مشخص برای پیشبرد پروژه، تعیین زمان‌بندی اجرایی و استقرار مدیریت منسجم ایجاد شود تا روند احیای این مجموعه از بلاتکلیفی خارج شود.

استاندار اصفهان با اشاره به تصمیم‌گیری درباره استقرار دبیرخانه پیگیری موزه ریسباف در محل این مجموعه تصریح کرد: مقرر شد دبیرخانه اصلی پروژه در ریسباف مستقر شود و فرد مشخصی نیز مسئولیت پیگیری مستمر امور و ارائه گزارش از روند اقدامات را بر عهده بگیرد تا پیشرفت کار به‌صورت منظم دنبال شود.

جمالی‌نژاد، مقاوم‌سازی بنا را نخستین اولویت اجرایی پروژه دانست و گفت: در شرایطی که بارندگی‌های اخیر و احتمال وقوع بارش‌های شدید می‌تواند مجموعه را با مخاطرات بیشتری مواجه کند، باید در گام نخست برای حفاظت از بنا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی اقدام شود تا زمینه برای ادامه عملیات احیا و بازسازی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح موزه ریسباف اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان این است که بازسازی این اثر در همین دولت به سرانجام برسد و مردم اصفهان بتوانند نتیجه این اقدامات را مشاهده کنند. بر همین اساس، زمان‌بندی پروژه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اجرای آن بیش از دو سال به طول نینجامد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت حفظ کارکرد اصلی ریسباف به‌عنوان یک مجموعه موزه‌ای و میراثی تأکید کرد و افزود: هرگونه برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و خدماتی پیرامون این مجموعه باید در راستای تکمیل و تقویت کارکرد موزه باشد و نباید موجب انحراف پروژه از هدف اصلی خود شود.

وی ادامه داد: در کنار توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی پیرامون ریسباف، باید هویت تاریخی و جایگاه موزه‌ای این مجموعه در کانون تصمیم‌گیری‌ها باقی بماند تا این اثر بتواند به یک کانون فرهنگی ارزشمند برای اصفهان تبدیل شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و معماری ریسباف خاطرنشان کرد: هدف، ایجاد مجموعه‌ای فاخر و متناسب با شأن تاریخی و فرهنگی اصفهان است؛ ازاین‌رو، تحقق این هدف به همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، پیگیری منظم مصوبات و پایبندی به زمان‌بندی مشخص نیاز دارد.