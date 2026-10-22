به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری ظهر پنجشنبه در نشست استاندار گلستان با فعالان فرهنگی و عوامل اجرایی اجتماعات شبانه، با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: گلستان همواره در عرصه‌های مورد نیاز کشور، به‌ویژه در تأمین امنیت پایدار، نقش‌آفرینی کرده و از استان‌های پیشرو بوده است.

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی گلستان و موقعیت مرزی این استان افزود: مردم گلستان در پذیرش مسئولیت‌های انقلابی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی همواره حضوری اثرگذار داشته‌اند و این ظرفیت در مقاطع مختلف به نمایش گذاشته شده است.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، نشاط اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، حضور در صحنه و وحدت را از ویژگی‌های قابل توجه مردم گلستان برشمرد و گفت: شهرستان‌های این استان نیز از ظرفیت‌های گسترده اجتماعی و انقلابی برخوردارند و در عرصه‌های سیاسی و دفاع مقدس سوابق قابل توجهی دارند.

مردم گلستان پیش از صدور دستور وارد میدان شدند

عرب‌انصاری با اشاره به حضور مردم در حوادث اخیر اظهار کرد: مردم گلستان آگاهانه و مسئولانه وارد میدان شدند و در نخستین لحظات، بدون اینکه منتظر فرمان یا دستورالعملی از مرکز باشند، خود برای حضور در صحنه تصمیم گرفتند.

وی با اشاره به تأثیر باورهای دینی و معنوی بر روحیه مردم ادامه داد: در شرایط دشوار، گاهی یک پیام و احساس مسئولیت می‌تواند انسان را از اندوه و ناامیدی دور کند و زمینه بازگشت وی به میدان با اراده‌ای استوارتر را فراهم آورد.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به واکنش مردم به خبر شهادت رهبر شهید اظهار کرد: انتشار این خبر در لحظات نخست، اندوه و تأثر گسترده‌ای به همراه داشت، اما پیام برخاستن و ادامه مسیر، مردم را به حضور دوباره در صحنه فراخواند.

اجتماعات شبانه زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی است

عرب‌انصاری با تأکید بر نقش اجتماعات مردمی در تقویت همبستگی اجتماعی گفت: در آن شرایط، مسائل شخصی به حاشیه رفت و مردم با تکیه بر باورهای خود در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا حضورشان در صحنه استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت شهرستان‌های گلستان خاطرنشان کرد: هر یک از شهرستان‌های استان در عرصه‌های مختلف سیاسی، دفاع مقدس و حفظ نظام جمهوری اسلامی سوابق و نقش‌آفرینی‌های قابل توجهی دارند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده اجتماعی این مناطق است.