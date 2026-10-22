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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

عرب‌انصاری: حضور مردم گلستان خودجوش و مسئولانه بود

عرب‌انصاری: حضور مردم گلستان خودجوش و مسئولانه بود

گرگان-قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اجتماعات شبانه گلستان، بر نقش‌آفرینی مردم این استان بدون انتظار برای دستورالعمل‌های مرکزی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری ظهر پنجشنبه در نشست استاندار گلستان با فعالان فرهنگی و عوامل اجرایی اجتماعات شبانه، با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: گلستان همواره در عرصه‌های مورد نیاز کشور، به‌ویژه در تأمین امنیت پایدار، نقش‌آفرینی کرده و از استان‌های پیشرو بوده است.

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی گلستان و موقعیت مرزی این استان افزود: مردم گلستان در پذیرش مسئولیت‌های انقلابی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی همواره حضوری اثرگذار داشته‌اند و این ظرفیت در مقاطع مختلف به نمایش گذاشته شده است.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، نشاط اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، حضور در صحنه و وحدت را از ویژگی‌های قابل توجه مردم گلستان برشمرد و گفت: شهرستان‌های این استان نیز از ظرفیت‌های گسترده اجتماعی و انقلابی برخوردارند و در عرصه‌های سیاسی و دفاع مقدس سوابق قابل توجهی دارند.

مردم گلستان پیش از صدور دستور وارد میدان شدند

عرب‌انصاری با اشاره به حضور مردم در حوادث اخیر اظهار کرد: مردم گلستان آگاهانه و مسئولانه وارد میدان شدند و در نخستین لحظات، بدون اینکه منتظر فرمان یا دستورالعملی از مرکز باشند، خود برای حضور در صحنه تصمیم گرفتند.

وی با اشاره به تأثیر باورهای دینی و معنوی بر روحیه مردم ادامه داد: در شرایط دشوار، گاهی یک پیام و احساس مسئولیت می‌تواند انسان را از اندوه و ناامیدی دور کند و زمینه بازگشت وی به میدان با اراده‌ای استوارتر را فراهم آورد.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به واکنش مردم به خبر شهادت رهبر شهید اظهار کرد: انتشار این خبر در لحظات نخست، اندوه و تأثر گسترده‌ای به همراه داشت، اما پیام برخاستن و ادامه مسیر، مردم را به حضور دوباره در صحنه فراخواند.

اجتماعات شبانه زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی است

عرب‌انصاری با تأکید بر نقش اجتماعات مردمی در تقویت همبستگی اجتماعی گفت: در آن شرایط، مسائل شخصی به حاشیه رفت و مردم با تکیه بر باورهای خود در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا حضورشان در صحنه استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت شهرستان‌های گلستان خاطرنشان کرد: هر یک از شهرستان‌های استان در عرصه‌های مختلف سیاسی، دفاع مقدس و حفظ نظام جمهوری اسلامی سوابق و نقش‌آفرینی‌های قابل توجهی دارند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده اجتماعی این مناطق است.

کد مطلب 6986421

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