پیگیری مطالبات بخش خصوصی، محور تعاملات اقتصادی در البرز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور بعد از گذشت یک‌ماه از برنامه دیدارهای هفتگی با بخش‌ خصوصی البرز، ضمن اشاره به ضرورت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی استان، این دیدارها را فرصتی برای شناسایی دقیق‌تر موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری و بررسی مسائل بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از نزدیک دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.

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وی همچنین پیگیری مؤثر مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را لازمه اثربخشی این نشست‌ها ارزیابی کرد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای بررسی مشکلات و یافتن راهکارهای عملیاتی را از الزامات حمایت از تولید و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی برشمرد.

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پیگیری دغدغه‌های فعالان اقتصادی تا جستجوی راهکار ادامه دارد

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بوربور همچنین بر این مهم تاکید دارد که تداوم ندیدارهای سه‌شنبه‌های اقتصادی در البرز، فرصتی برای تقویت ارتباط مستقیم میان مدیریت اقتصادی استان و بخش خصوصی فراهم می‌کند؛ فرصتی که با پیگیری مستمر مطالبات و تبدیل گفت‌وگوها به اقدامات اجرایی می‌تواند در کاهش موانع کسب‌وکار، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان مؤثر باشد.

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در جریان این دیدارها، جلسه‌ای نیز با حضور میلاد مرادنیا، سرپرست اداره‌کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از فعالان انجمن تخصصی صنایع همگن کود و سموم شیمیایی استان البرز برگزار و مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت این حوزه بررسی شد.