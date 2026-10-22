پرداخت ۳۷۱ میلیارد عوارض مالیات بر ارزش افزوده در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی، اظهار کرد: بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون برای توسعه خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و می‌تواند در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان نقش مؤثری داشته باشد.

واریز عوارض برای توسعه خدمات عمومی و عمرانی

وی با اشاره به واریز ۳۷۱ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های لرستان در نیمه نخست سال، افزود: این منابع با هدف پشتیبانی از طرح‌های عمرانی و توسعه خدمات عمومی در مناطق شهری و روستایی اختصاص داده می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از این اعتبارات در مسیر رفع نیازهای مناطق مختلف استان، خاطرنشان کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع تأمین مالی پروژه‌های شهری و روستایی است که هزینه‌کرد صحیح آن می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات عمومی کمک کند.

سهم روستاهای فاقد دهیاری چگونه تخصیص می‌یابد؟

کرماجانی با اشاره به سازوکار قانونی اختصاص سهم روستاهای فاقد دهیاری توضیح داد: بر اساس تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این روستاها از عوارض مربوط، به حساب فرمانداری شهرستان واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، صرف آبادانی همان روستاها شود.

وی با بیان اینکه این سازوکار، امکان تخصیص منابع به روستاهای فاقد دهیاری را فراهم می‌کند، افزود: اعتبارات یادشده باید در چارچوب ضوابط قانونی و متناسب با نیازهای عمرانی و خدماتی این مناطق هزینه شود.

از بهسازی معابر تا تجهیز خانه‌های بهداشت

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، بهسازی معابر، احداث پل، توسعه فضاهای عمومی و ورزشی، مدیریت پسماند و تجهیز خانه‌های بهداشت را از جمله زمینه‌های هزینه‌کرد این منابع برشمرد.

به گفته کرماجانی، استفاده از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در این بخش‌ها می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم، توسعه امکانات عمومی و رفع بخشی از نیازهای زیرساختی مناطق شهری و روستایی کمک کند.

تأکید بر نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات

کرماجانی همچنین بر ضرورت نظارت بر اجرای پروژه‌ها و هزینه‌کرد قانونی اعتبارات تأکید کرد و گفت: منابع اختصاص‌یافته باید در مسیر تعیین‌شده و مطابق مقررات قانونی هزینه شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.