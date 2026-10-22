به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه گوشت قرمز و مرغ در استان کهگیلویه و بویراحمد، با همکاری اداره‌کل دامپزشکی و حضور کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان انجام شد.

کارشناس بهداشتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه این بازرسی با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت مواد غذایی، اظهار کرد: بهداشت و سلامت مردم خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی است و همه مجموعه، به‌ویژه معاونت بهداشت، وظیفه دارند در راستای صیانت از سلامت شهروندان ایفای نقش کنند.

سید محمد سجادی با قدردانی از اداره دامپزشکی برای فراهم کردن زمینه انجام این بازرسی مشترک، افزود: در جریان بازدید از واحدهای عرضه فرآورده‌های پروتئینی، مواردی مشاهده شد که نیازمند بررسی و پیگیری از سوی کارشناسان بهداشت محیط است و تخلفات شناسایی‌شده برای انجام اقدامات لازم به این حوزه ارجاع خواهد شد.

وی استفاده نکردن از روپوش بهداشتی و خارج کردن گوشت از بسته‌بندی بدون حفظ لیبل و تاریخ مصرف را از جمله تخلفات مشاهده‌شده در این بازدید عنوان کرد و گفت: هنگامی که گوشت قرمز یا مرغ بدون لیبل از حالت انجماد خارج می‌شود، امکان تشخیص دقیق زمان بسته‌بندی و مدت سپری‌شده از آن برای بازرس وجود ندارد.

کارشناس بهداشتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مسئولیت نظارتی معاونت بهداشت بر اماکن عمومی و واحدهای عرضه مواد غذایی، تصریح کرد: بر اساس ضوابط و الزامات بهداشتی، ابتدا به واحدهای متخلف اخطار داده می‌شود و در صورت تداوم تخلف، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در شناسایی و گزارش تخلفات بهداشتی، از مردم خواست هرگونه مشکل در این زمینه را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

سجادی اضافه کرد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و گزارش‌های ثبت‌شده پس از ارجاع به واحدهای مربوطه، مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.