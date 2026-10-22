به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان و مسجد سید که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت مسجد جامع عتیق در یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده و اقدامات دستگاه‌های مسئول تا حدودی بهبود یافته است، اما شرایط کنونی با جایگاه تاریخی و فرهنگی این مسجد تناسب کامل ندارد و برای حفاظت و ساماندهی آن باید اقدامات گسترده‌تری انجام شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و اهمیت مسجد جامع عتیق اصفهان افزود: این مجموعه با برخورداری از آثار و لایه‌های تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف، از مهم‌ترین بناهای تاریخی کشور و از شاخص‌ترین مساجد جهان اسلام است؛ ازاین‌رو، نگهداری از آن نمی‌تواند صرفاً به اقدامات مقطعی محدود شود و به برنامه‌ای جامع با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: برای ساماندهی این مسجد، نظام‌نامه‌ای تهیه شده که به تأیید شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است و بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف باید در اجرای اقدامات حفاظتی و تأمین نیازهای این مجموعه مشارکت کنند.

کرم‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسجد جامع عتیق اظهار کرد: در ماه‌های گذشته حدود ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات مرتبط با طرح‌های عمرانی برای اقدامات این مجموعه هزینه شده و شهرداری اصفهان نیز در این زمینه همکاری کرده است.

وی یکی از مشکلات مسجد را ورود آب‌های سطحی و ایجاد رطوبت در بخش‌هایی از بنا دانست و افزود: برای کاهش ورود آب باران به داخل مسجد، ارتفاع یکی از معابر پیرامونی اصلاح شده است؛ زیرا هدایت آب به محدوده تاریخی می‌توانست موجب افزایش رطوبت و آسیب به بخش‌هایی از بنا شود.

کرم‌زاده تأکید کرد: این اقدامات باید در کنار مرمت اصولی بنا و رفع سایر عوامل آسیب‌رسان ادامه یابد تا حفاظت از مسجد جامع عتیق بر مبنای نیازهای واقعی و شرایط فنی آن دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در برنامه ساماندهی مسجد جامع عتیق را انتقال سرویس بهداشتی موجود از داخل مجموعه عنوان کرد و گفت: مقرر شده است اداره‌کل اوقاف و امور خیریه زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع را در اختیار شهرداری اصفهان قرار دهد تا شهرداری با احداث سرویس بهداشتی جدید در خارج از مسجد، امکان جمع‌آوری تأسیسات فعلی از محدوده تاریخی را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه تحویل زمین هنوز به سرانجام نرسیده است، اظهار کرد: این موضوع از مسائل اجرایی باقی‌مانده است و باید در صورت‌جلسه نشست درج و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

کرم‌زاده افزود: هنگامی که درباره یک موضوع توافق و تصمیم‌گیری شده است، اجرای آن نباید به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری متوقف بماند. دستگاه‌های مسئول باید تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند تا سایر اقدامات مرتبط نیز با تأخیر مواجه نشود.

وی با اشاره به تهیه طرح جامع ساماندهی مسجد جامع عتیق اظهار کرد: در این طرح، مجموعه اقداماتی از جمله مرمت، نورپردازی، زیباسازی و بهسازی محیط پیرامونی بررسی شده و برآورد هزینه‌های مورد نیاز نیز انجام گرفته است؛ بنابراین، برای پیشبرد کار باید از مرحله بررسی و برآورد نیازها عبور کرد و زمینه اجرای اقدامات را فراهم ساخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به پیگیری موضوع با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در این گفت‌وگو بر ضرورت تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول تأکید شده است تا شهرداری، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، منابع استانی و وزارت میراث فرهنگی هر یک سهم مشخصی از هزینه‌ها و مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی اقدامات مورد نیاز، اجرای کامل برنامه ساماندهی به منابع مالی چند دستگاه وابسته است و نمی‌توان انتظار داشت که یک مجموعه به‌تنهایی همه هزینه‌ها را تأمین کند. ازاین‌رو، تعیین سهم هر دستگاه و مشخص شدن نحوه مشارکت آن‌ها باید به‌صورت عملیاتی دنبال شود.

کرم‌زاده با اشاره به پیش‌بینی اعتبار اولیه برای آغاز اقدامات گفت: اعتباری برای شروع کار در نظر گرفته شده است، هرچند این مبلغ به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای مسجد نیست؛ بااین‌حال، می‌توان اجرای بخشی از برنامه را با آن آغاز کرد و با مشارکت سایر دستگاه‌ها، مراحل بعدی را پیش برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رود طی یک سال آینده، اقدامات مربوط به ساماندهی ظاهری، مرمت و بهسازی محیطی مسجد جامع عتیق به نتایج ملموسی برسد و شرایط این مجموعه با جایگاه تاریخی و فرهنگی آن تناسب بیشتری پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، تأمین منابع مالی و اجرای مصوبات وابسته است. در این مسیر، علاوه بر مرمت بنا، باید مشکلات محیطی و عوامل آسیب‌رسان نیز برطرف شود تا حفاظت از مسجد جامع عتیق به‌صورت یکپارچه و بر اساس برنامه‌ای مشخص دنبال شود.