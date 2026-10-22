رقابت ۴ تیم در مرحله استانی مسابقات قرآنی مدهامتان در کردستان

بهزاد کیامهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در کردستان با حضور چهار تیم منتخب مرحله شهرستانی در حال برگزاری است.

وی افزود: امسال این دوره از مسابقات به‌صورت تیمی برگزار شد و ۴۲ تیم از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در مرحله شهرستانی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت چهار تیم به مرحله استانی راه یافتند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به ترکیب تیم‌های حاضر در مرحله استانی بیان کرد: از چهار تیم راه‌یافته، سه تیم از دختران و یک تیم از پسران هستند.

کیامهر ادامه داد: دو تیم دختران در رده سنی زیر ۱۸ سال و یک تیم در گروه سنی بالای ۱۸ تا ۳۵ سال حضور دارند؛ تیم پسران نیز در رده سنی زیر ۱۸ سال به رقابت می‌پردازد.

رقابت در رشته‌های متنوع قرآنی و فرهنگی

وی با اشاره به رشته‌های پیش‌بینی‌شده در این مسابقات گفت: شرکت‌کنندگان دختر در رشته‌هایی همچون قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی، ترجمه‌خوانی، قصه‌گویی و نقاشی با موضوع هنر قرآنی رقابت می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان افزود: در بخش پسران نیز علاوه بر این رشته‌ها، رقابت در رشته‌های اذان و مکبری برگزار می‌شود.

کیامهر ابراز امیدواری کرد که تعدادی از تیم‌های شرکت‌کننده در مرحله استانی بتوانند با کسب نتایج لازم، جواز حضور در مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان را به دست آورند.

وی یادآور شد: مرحله کشوری این مسابقات ۱۶ آبان در استان همدان برگزار خواهد شد.