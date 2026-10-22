به گزارش خبرنگار مهر، رویا روشن‌بین عصر پنجشنبه در حاشیه بازرسی از واحد های صنفی یاسوج از تداوم بازرسی‌های نظارتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و قصابی‌های سطح این شهر خبر داد و بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی و نظارتی در عرضه محصولات پروتئینی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر سلامت فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: بازرسان واحد نظارت اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد به‌صورت روزانه و در دو نوبت صبح و بعدازظهر، مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی و قصابی‌ها را بازرسی می‌کنند.

کارشناس نظارت اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه هدف اصلی این بازرسی‌ها صیانت از سلامت عمومی جامعه است، افزود: در جریان نظارت بر واحدهای صنفی، برخی تخلفات مشاهده شده و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی، با هرگونه تخلف تهدیدکننده سلامت شهروندان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

انجماد غیرمجاز گوشت گرم؛ تخلف در مراکز عرضه

وی انجماد غیرمجاز فرآورده‌های گرم را از جمله تخلفات مورد توجه بازرسان عنوان کرد و گفت: واحدهای صنفی مجاز به انجماد فرآورده‌های گرم، اعم از گوشت قرمز و مرغ گرم، نیستند و انجام این کار تخلف محسوب می‌شود.

روشن بین همچنین بر ضرورت عرضه فرآورده‌های خام دامی در بسته‌بندی‌های مشخص و دارای هویت تأکید کرد و افزود: واحدهای صنفی نباید محصولات را به‌صورت فله‌ای و بدون مشخصات قابل شناسایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و فرآورده‌های عرضه‌شده باید دارای اطلاعات معتبر، از جمله تاریخ تولید و تاریخ انقضا باشند.

مهلت مصرف سه‌روزه برای گوشت و مرغ گرم

وی با اشاره به مهلت مصرف فرآورده‌های خام دامی گرم خاطرنشان کرد: مهلت مصرف گوشت قرمز و مرغ گرم، مطابق اظهارات وی، ۷۲ ساعت از زمان درج تاریخ روی بسته‌بندی یا لیبل لاشه است و پس از پایان این مدت، عرضه محصولات تاریخ‌گذشته مجاز نیست.

کارشناس نظارت اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، عرضه فرآورده‌های خام دامی مشکوک یا محصولات فاقد مشخصات، موضوع را برای بررسی و پیگیری قانونی به اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد اطلاع دهند.

روشن‌بین تأکید کرد: نظارت مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و همکاری شهروندان در گزارش تخلفات، از جمله اقدامات مؤثر در حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی است.