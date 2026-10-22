به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی، بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای راهبری احیای کارخانه ریسباف که با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این مجموعه در بافت تاریخی شهر اظهار کرد: ریسباف یکی از معدود کارخانه‌های نساجی باقی‌مانده در بافت تاریخی اصفهان است و تثبیت مالکیت آن، امکان تحقق برنامه‌های احیا و بازآفرینی این مجموعه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وی با اشاره به سابقه پیگیری موضوع کارخانه‌های نساجی اصفهان افزود: با توجه به تثبیت مالکیت ریسباف، امیدواریم با همکاری استاندار اصفهان، شهرداری و مدیران محلی بتوانیم برنامه احیای این مجموعه را به نتیجه برسانیم.

عضو شورای راهبری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در حفاظت و بازآفرینی میراث صنعتی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در نحوه مواجهه با فضاهای صنعتی واقع در محدوده شهرها، الگویی متناسب برای احیای کارخانه ریسباف طراحی و اجرا کنیم.

حناچی ادامه داد: علاوه بر ایجاد موزه منطقه‌ای که از اهداف مورد نظر دولت برای این مجموعه بوده است، باید زمینه‌ای فراهم شود تا ریسباف به جاذبه‌های دوره معاصر اصفهان نیز اضافه شود و در کنار آثار تاریخی شهر، به یکی از مقاصد بازدید گردشگران و علاقه‌مندان تبدیل شود.

وی با تشریح رویکرد اجرایی مورد نظر برای احیای ریسباف گفت: در این پروژه تلاش می‌شود با جذب توسعه‌گران داخلی، تجربه‌ای متفاوت در فرآیند بازآفرینی شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که از مرحله تعریف مسئله و تعیین بهره‌برداران تا انتخاب طراحان، ایجاد رقابت تخصصی میان طراحان، انتخاب پیمانکاران و در نهایت بهره‌برداری از مجموعه، همه مراحل به‌صورت یکپارچه دنبال شود.

عضو شورای راهبری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد آن است که آنچه در فرآیند احیا و بازسازی ساخته می‌شود، در نهایت به شکلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد که با اهداف اولیه طرح و کارکردهای پیش‌بینی‌شده برای مجموعه مطابقت داشته باشد.

حناچی با اشاره به نقش توسعه‌گران در اجرای پروژه‌های بازآفرینی بیان کرد: این الگو در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسعه‌گران با تأمین منابع مالی و مشارکت دادن عوامل مختلف مؤثر در شکل‌گیری پروژه، زمینه پیشبرد یکپارچه مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری را فراهم می‌کنند.

وی افزود: استفاده از این شیوه در کارخانه ریسباف می‌تواند زمینه شکل‌گیری تجربه‌ای جدید در احیای میراث صنعتی کشور را فراهم کند؛ تجربه‌ای که در آن حفاظت از ارزش‌های تاریخی بنا با برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مؤثر و ایفای نقش اجتماعی مجموعه همراه باشد.

عضو شورای راهبری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آغاز فعالیت این شورا اظهار کرد: نخستین نشست شورای راهبری امروز برگزار شد و روز گذشته نیز وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی احکام اعضای شورا و آیین‌نامه مربوط را ابلاغ کرده بود.

حناچی افزود: در این نشست، موضوع زمان‌بندی اجرای طرح مطرح شد و مقرر است در جلسه آینده، زمان‌بندی و شیوه انجام عملیات اجرایی با جزئیات بیشتری بررسی و مشخص شود.

وی در پایان با تأکید بر ماهیت بازآفرینانه طرح احیای ریسباف خاطرنشان کرد: رویکرد این پروژه صرفاً بازسازی یک کارخانه تاریخی نیست، بلکه بازآفرینی مجموعه‌ای است که هم مرمت و احیای کالبدی را در بر می‌گیرد و هم باید زمینه بازگشت آن به حیات اجتماعی شهر اصفهان را فراهم کند.