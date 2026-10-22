به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد نگهبان، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان مشهد، با تأکید بر ضرورت تحول در عملکرد پلیس این شهر اظهار کرد: فرمانده باید توانایی تغییر صحنه را داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که با حضور او، شرایط به نفع پلیس تغییر کند و حضور فرمانده در میدان، اثر عملیاتی مشخصی داشته باشد.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی با اشاره به انتخاب سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی مشهد، از او خواست با تمام توان برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم، ارتقای عملکرد کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و تقویت اعتماد عمومی به پلیس تلاش کند.

وی با تأکید بر نقش فرمانده در هدایت نیروها اظهار کرد: فرمانده، موتور محرک مجموعه انتظامی است و می‌تواند روحیه خدمت، تعهد و تعلق سازمانی را در نیروها تقویت کند. به همین دلیل، انتظار دارم فرمانده جدید انتظامی مشهد از همان آغاز مسئولیت، حضور در میدان و مدیریت مستقیم مأموریت‌ها را در اولویت قرار دهد.

نگهبان با اشاره به ویژگی‌های مورد انتظار از فرمانده جدید افزود: توان تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، تقسیم کار، تعامل با دستگاه‌های مختلف، اقناع افکار عمومی و ارزیابی مستمر عملکرد، از مهم‌ترین شاخصه‌های یک فرمانده موفق است.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: فرماندهی در مشهد صرفاً یک شغل یا مسئولیت اداری نیست، بلکه فرصتی برای خدمت است که باید از تمام لحظات آن برای ارتقای امنیت و خدمت‌رسانی به مردم استفاده کرد.

وی با تشریح رویکرد مورد انتظار از پلیس مشهد گفت: اقتدار و مهربانی دو روی یک سکه‌اند. پلیس در برابر بزهکاران، هنجارشکنان و قانون‌گریزان باید مقتدرانه و بدون مماشات، در چارچوب قانون عمل کند؛ اما در مقابل عموم مردم باید متواضع، صبور و مهربان باشد.

نگهبان با تأکید بر ضرورت استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی افزود: در مواردی که تخلف و شرایط پرونده اجازه می‌دهد و حقوق عمومی، امنیت دیگران و بیت‌المال آسیب نمی‌بیند، رفتار مدبرانه و گذشت قانونی می‌تواند به افزایش اعتماد مردم به پلیس و تقویت همراهی آنان با نظام منجر شود.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از مهم‌ترین پشتوانه‌های پلیس دانست و تأکید کرد که ارتقای این سرمایه باید در کانون برنامه‌های فرماندهی انتظامی مشهد قرار گیرد.

وی با اشاره به حجم خدمات روزانه پلیس در مشهد اظهار کرد: به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۲ هزار نفر برای دریافت خدمات به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های این شهر مراجعه می‌کنند. همچنین روزانه حدود ۲۰۰ نفر به واحدهای مشاوره مستقر در کلانتری‌ها مراجعه دارند که به گفته وی، حدود ۸۰ درصد پرونده‌های این بخش به سازش منتهی می‌شود.

نگهبان ادامه داد: روزانه حدود ۴ هزار تماس نیز با کلانتری‌ها و پاسگاه‌های مشهد برقرار می‌شود که بخشی از آنها به درخواست خدمات و پیگیری مسائل شهروندان اختصاص دارد.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی پلیس گفت: کیفیت و کمیت خدمات انتظامی باید هم‌زمان ارتقا یابد و مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین کیفیت دریافت کنند.

وی تقویت فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را نیز از اولویت‌های مهم دانست و بر ضرورت پاسخ‌گویی مناسب به تماس‌های شهروندان تأکید کرد.

خرید ۳۰۰ موتورسیکلت برای تقویت خدمات پلیس مشهد

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی همچنین از برنامه تقویت تجهیزات و امکانات عملیاتی پلیس مشهد خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، برنامه تأمین ۳۰۰ دستگاه موتورسیکلت برای تقویت خدمات‌رسانی به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت توان عملیاتی پلیس در سطح شهر، بر استفاده هدفمند از تجهیزات برای ارتقای حضور میدانی نیروها و افزایش سرعت پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان تأکید کرد.

کشف حدود ۷۰۰ قبضه سلاح غیرمجاز در سه ماه

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مقابله با سلاح‌های غیرمجاز در استان اظهار کرد: در سه ماه اخیر، حدود ۷۰۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شده است.

وی با تأکید بر ادامه برخورد با دارندگان، توزیع‌کنندگان، حمل‌کنندگان و فروشندگان سلاح غیرمجاز افزود: نظارت بر نحوه استفاده از سلاح‌های مجاز نیز اهمیت دارد؛ زیرا استفاده غیرمجاز از این سلاح‌ها می‌تواند امنیت عمومی را تهدید کند.

نگهبان همچنین تجهیز پاسگاه‌های انتظامی در عقبه مرزهای استان و تقویت امکانات عملیاتی را از موضوعات مورد توجه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برشمرد.