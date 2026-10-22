به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث رحمانی عصر پنجشنبه در جریان گشت‌های مشترک نظارت بر بازار بویراحمد اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی به‌صورت روزانه و در دو نوبت صبح و عصر انجام می‌شود و نظارت بر درج قیمت، جلوگیری از گران‌فروشی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در دستور کار بازرسان قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت افزود: این بازرسی‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، به‌ویژه مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی، به‌صورت مستمر ادامه دارد.

رحمانی با تشریح نتایج بازرسی از واحدهای عرضه مرغ و گوشت بیان کرد: در زمینه قیمت‌گذاری و درج قیمت، وضعیت واحدهای مورد بازدید مطلوب بود و تخلف عمده‌ای در این بخش مشاهده نشد.

مدیر بازرسی اصناف با اشاره به تخلفات بهداشتی شناسایی‌شده در جریان این گشت‌ها تصریح کرد: مقادیری از اقلام تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاقد مشخصات لازم کشف شد که در پی آن، ضمن تذکر به متصدیان واحدهای متخلف، فرم‌های جریمه و گزارش تخلف برای طی مراحل قانونی تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی بر تداوم بازرسی‌های نظارتی تأکید کرد و از فعالان صنفی خواست با رعایت ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های بهداشتی، از عرضه کالاهای غیرمجاز و تاریخ‌مصرف‌گذشته خودداری کرده و حقوق و سلامت شهروندان را در اولویت قرار دهند.