حجت‌الاسلام محمود دهقاندار، مدیر کانون فرهنگی هنری ولایت عشق ماهدشت، ظهر امروز در حاشیه برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور نوجوانان در این رویداد گفت: مسابقات مدهامتان با حضور شرکت‌کنندگان در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات زیر نظر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می‌شود و در استان نیز به‌صورت استانی جریان دارد؛ اما مرحله شهرستانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

دهقاندار با اشاره به فعالیت‌های قرآنی مساجد و کانون‌ها در شهرها و شهرهای اقماری اظهار کرد: با وجود نبود مرحله شهرستانی، به‌واسطه فعالیت قرارگاه‌های قرآنی، در مساجد و کانون‌های فعال در حوزه قرآن رویکرد و رویش خوبی شکل گرفته است؛ با این حال، برنامه‌های قرآنی به رسیدگی و توجه بیشتری از سوی مسئولان، به‌ویژه نهادهای قرآنی، نیاز دارد.

مدیر کانون فرهنگی هنری ولایت عشق ماهدشت درباره میزان استقبال از مسابقات مدهامتان بیان کرد: با توجه به شمار مساجد استان و استانی‌بودن این رویداد، انتظار مشارکت بیشتری وجود داشت؛ اما در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کانون‌های مساجد در این مسابقات حضور دارند و این میزان در مجموع شهر کرج نیز تقریباً به همین نسبت است.

وی با بیان اینکه ضعف مشارکت را نمی‌توان صرفاً به اطلاع‌رسانی نسبت داد، گفت: به نظر می‌رسد این وضعیت بیشتر به نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای برگزاری رویدادهای قرآنی و توجه‌نکردن کافی به مباحث و آموزش‌های قرآن‌محور مربوط باشد.