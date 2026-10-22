به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایزدخواستی در نشست بررسی مشکلات پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان و مسجد سید که صبح پنجشنبه با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در پی سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی به اصفهان و بازدید وی از این دو بنای تاریخی، موضوع استفاده از ردیف‌های اعتباری ملی برای رفع مشکلات آنها مطرح شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت تاریخی، فرهنگی و معماری مسجد جامع عتیق و مسجد سید، ضرورت دارد ظرفیت‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی برای ساماندهی مسائل این دو مجموعه مورد بررسی قرار گیرد تا با آغاز اقدامات اجرایی از محل منابع ملی، زمینه پیگیری سایر ظرفیت‌های حمایتی نیز فراهم شود.

دستیار استاندار اصفهان در میراث فرهنگی و صنایع خلاق با اشاره به مطرح بودن موضوع حمایت خیرین و ظرفیت‌های مرتبط با موقوفات در سال‌های گذشته، تصریح کرد: با وجود طرح پیشنهادهای مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز، تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت، اتفاق مؤثری در این زمینه رخ نداده است؛ ازاین‌رو، استفاده از اعتبارات ملی می‌تواند نقطه شروعی برای پیشبرد اقدامات ضروری در این دو بنای تاریخی باشد.

ایزدخواستی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی پیرامون مسجد جامع عتیق، از وجود حدود ۱۵۰ مغازه در این مجموعه خبر داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در کنار پیگیری اعتبارات ملی، می‌تواند در بررسی راهکارهای تأمین منابع و ساماندهی مسائل مسجد مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بهره‌برداری از مسجد جامع عتیق اظهار کرد: نظام‌نامه بهره‌برداری از این مسجد در سال گذشته تدوین شد و پس از تصویب در شورای استان، با دستور استاندار اصفهان برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجرا شد.

دستیار استاندار اصفهان در میراث فرهنگی و صنایع خلاق ادامه داد: در این نظام‌نامه، جزئیات بهره‌برداری از مسجد جامع، از نحوه برگزاری برنامه‌ها تا ضوابط مرتبط با میزان صدای مجاز، مورد توجه قرار گرفته است تا استفاده از این اثر تاریخی در چارچوب استانداردهای مشخص انجام شود.

ایزدخواستی با اشاره به مشکلات گذشته در نحوه برگزاری برخی برنامه‌ها در مسجد جامع عتیق افزود: در سال‌های گذشته، گاهی برای برگزاری رویدادها تجهیزات و دکورهای حجیم به فضای مسجد منتقل می‌شد که این رویه علاوه بر تحمیل هزینه، می‌توانست زمینه آسیب به اثر تاریخی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر، اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی این وضعیت انجام شده است و هدف آن است که بهره‌برداری از مسجد با رعایت ضوابط حفاظتی و متناسب با شأن تاریخی و معماری این مجموعه صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حیات اجتماعی مسجد جامع عتیق اظهار کرد: حفاظت از این بنای تاریخی به معنای تعطیل کردن زندگی و فعالیت‌های متناسب با کارکرد مسجد نیست؛ بلکه باید میان تداوم حیات مسجد و رعایت الزامات حفاظت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن تعادل برقرار شود.